بسبب غضب المغرب.. تغيير الحكم المصري بآخر موريتاني لمواجهة الكاميرون بأمم إفريقيا!

تطورات جديدة بعد الأزمة المغربية - الكاميرونية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغيير طاقم تحكيم مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكاميرون، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وتنطلق مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة، ويحتاج منتخب المغرب للتغلب على الكاميرون للتأهل إلى الدور التالي. 

    ما هي القصة؟

    في البداية، كان من المقرر أن يدير المباراة حكم مصري أمين عمر، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبداله بحكم موريتاني.

    وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتعيين أمين محمد عمر لإدارة مباراة ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب. 

    وفي النهاية، تم اختيار الحكم الموريتاني دهان بيضا لإدارة المباراة الثانية المقررة يوم الجمعة 9 يناير. 

    يُذكر أن دهان بيضا أدار نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية بين نيجيريا وكوت ديفوار.

    استياء المغرب يُغير كل شيء

    ووفقًا لموقع Sportnewsafrica ، فقد تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى حول تأخر الاتحاد الإفريقي في تعيين حكم لهذه المباراة.

    وأثار الاختيار الأولي للحكم المصري أمين محمد عمر والحكم الجزائري لتقنية الفيديو (VAR) مصطفى غرّبال، استياء الجانب المغربي.

    وتبع ذلك صراع بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

    ولتجنب أي جدل بعد المباراة، فضل الاتحاد الإفريقي في النهاية استبدال الطاقم التحكيمي.

  • ما سبب الأزمة المغربية - الكاميرونية؟

    كشفت تقارير صحفية عن حالة من الانقسام داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قبيل المباراة المرتقبة بين المغرب والكاميرون، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

    ويأتي هذا التوتر بعد تأهل المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزه على تنزانيا بهدف دون مقابل، ليواجه منتخب الكاميرون في مواجهة مصيرية.

    ووفقًا للتقارير، تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، احتجاجًا على التأخر في إعلان طاقم حكام المباراة، ما أثار جدلاً كبيرًا داخل كواليس "كاف".

    وأفادت التقارير بأن الخلاف نشأ بين فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، وصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، بسبب اختلاف وجهات النظر حول اختيار طاقم التحكيم المناسب.

    وأشارت التقارير إلى أن المهمة كانت مقررة في البداية للحكم المصري أمين عمر، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وعادل البنا كمساعد ثانٍ، قبل أن يتقرر لاحقًا إجراء تغييرات على الطاقم التحكيمي بسبب الضغوط والجدل القائم.

  • ما القادم لمنتخب المغرب في أمم إفريقيا؟

    يسعى منتخب المغرب، بقيادة المدرب وليد الركراكي، لتحقيق الفوز على منتخب الكاميرون مساء اليوم الجمعة، في مباراة ربع النهائي الحاسمة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك من أجل التقدم إلى نصف النهائي ومواصلة مسيرته الطموحة نحو التتويج باللقب الذي طال انتظاره منذ آخر مرة حقق فيها المنتخب المغربي اللقب عام 1976.

    ويمثل الفوز على الكاميرون خطوة مهمة في طريق المغرب للحفاظ على سجله المميز في البطولة، إذ يسعى اللاعبون لإسعاد الجماهير المغربية والعربية، وإظهار قوة المنتخب على الصعيد القاري، بعد أداء مميز في دور المجموعات ومواجهة ثمن النهائي ضد تنزانيا، التي انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد.

    وفي حالة نجاح المغرب في تخطي عقبة الكاميرون، سينتظر الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، المقررة غدًا السبت، لتحديد الطرف الثاني في نصف النهائي. 

    وهذا السيناريو يفتح الطريق أمام مواجهات مثيرة ومصيرية، تجعل نصف النهائي أكثر تنافسية، خاصة مع وجود منتخبات قوية تسعى أيضًا للوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الغائب منذ عقود.

