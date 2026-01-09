نهاية اللعنة في الرباط: الركراكي يروض الأسود بـ"العقل لا القوة" .. وفخ كاميروني ينقذ ألونسو من انتفاضة دياز "التاريخي"!

وأخيرًا، كسر المنتخب المغربي عقدته مع الكاميرون، بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ليحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة ابتسمت لأسود الأطلس بفضل قتالية نجومه وذكاء الركراكي التكتيكي.
ووقًع براهيم دياز وإسماعيل صيباري، على هدفي المغرب في الدقيقتين 26 و74، ليضرب أسود الأطلس موعدًا مع المتأهل من مباراة الجزائر ونيجيريا، في دور الأربعة، بعدما كتب نهاية رحلة الكاميرونيين في ربع النهائي.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "كان 2025"..