المغرب ضد أوكرانيا | سقوط أشبال الأطلس بـ"سيناريو أرجنتيني" .. ورحيمي ليس الاكتشاف الوحيد في الأولمبياد!

أشبال الأطلس يسقطون في الدقائق الأخيرة..

تلقى منتخب المغرب خسارة في الدقائق الأخيرة أمام أوكرانيا بنتيجة (1-2)، ليشهد أسود الأطلس، سيناريو مشابهًا لنظيره الأرجنتيني، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

المنتخب المغربي افتتح مشواره في الأولمبياد، بفوز مثير على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت قرارًا غريبًا من الحكم، الذي عاد بعد انتهاء المباراة بساعتين، لمراجعة الفيديو والتأكد من هدف تعادل أرجنتيني جاء في الدقيقة 90+16، قبل أن يقرر إلغاء الهدف واستئناف اللعب لمدة 3 دقائق، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس بعد مد اللقاء لـ246 دقيقة.

أن تكون مسيطرًا لا يعني بالضرورة أن تحسم النقاط الثلاث، خاصة في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة وفرص هجومية، وطرد لأحد لاعبي أوكرانيا، وهو ساليوك في الدقيقة 63، إلا أن ذلك لم يمنع كراسنوبير من إحراز هدف الانتصار في الدقيقة 90+8 من عمر المباراة.