المعركة السابعة .. رونالدو "الغاضب" يتصدر المشهد في اليورو وميسي يستسلم لعقدته الأزلية!

الصراع مستمر في الكوبا واليورو

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة.

كريستيانو رونالدو قرر الابتعاد عن قارة أوروبا، ليخوض رحلة فريدة من نوعها مع النصر السعودي، وهو ما فعله ميسي أيضًا، بالانتقال إلى الجانب الآخر من كوكب الأرض ليلعب مع إنتر ميامي الأمريكي.

وبعدما تمت تفرقتهما جغرافيًا، دعونا نجمع الثنائي معًا من جديد بعد الابتعاد عن القارة العجوز بأكملها، وذلك عن طريق معارك أسبوعية مستمرة لكل ما قدمه ميسي ورونالدو على جميع المستويات.

في الحلقات السابقة تحدثنا عن ما قدمه الثنائي على مستوى الأندية، ولكن هذه المرة تتوجه الأنظار إلى إسهامات كل منهما في دور المجموعات لبطولتي كوبا أمريكا ويورو 2024 مع الأرجنتين والبرتغال..