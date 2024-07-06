المعركة الثامنة والأخيرة .. رونالدو يبكي وميسي يتضامن معه، وحسم المنتصر منهما هذا الموسم!

من كان الأفضل في موسم 2023/2024؟ ميسي أم رونالدو؟

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة.

كريستيانو رونالدو قرر الابتعاد عن قارة أوروبا، ليخوض رحلة فريدة من نوعها مع النصر السعودي، وهو ما فعله ميسي أيضًا، بالانتقال إلى الجانب الآخر من كوكب الأرض ليلعب مع إنتر ميامي الأمريكي.

وبعدما تمت تفرقتهما جغرافيًا، قمنا بجمع الثنائي معًا من جديد بعد الابتعاد عن القارة العجوز بأكملها، وذلك عن طريق معارك أسبوعية مستمرة لكل ما قدمه ميسي ورونالدو على جميع المستويات.

على مدار موسم 2023/2024 تحدثنا عن ما قدمه كل منهما على مستوى الأندية، وامتد الأمر لإسهاماتهما في بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2024 مع الأرجنتين والبرتغال، لنصل الآن إلى نهاية الرحلة وإعلان الفائز، من كان اللاعب الأفضل طوال الموسم؟ ميسي أم رونالدو؟