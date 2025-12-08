المصائب لا تأتي فرادى.. مبابي يعاني من كسر في إصبعه وريال مدريد يحدد موقفه ضد مانشستر سيتي!

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم الفرنسي الدولي، قد خضع إلى فحوصات صباح اليوم الإثنين، أكدت إصابته بكسر في الإصبع الخنصر لليد اليسرى، إلا أن تلك الإصابة لن تمنعه من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، إلا إذا حدثت تطورات خلال الفترة القادمة حتى موعد المباراة.

ومن المنتظر أن يستقبل ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء القادم، في قمة مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي، صاحب الـ 26 عامًا، بحسب ما أوضحت التقارير الصحفية، قرر عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي من أجل معالجة إصبع يده، وقرر الاعتماد على دعامات وضمادات للعلاج، كي لا يغيب عن فريقه في الفترة الصعبة من الموسم.

وتأمل كتيبة المدرب تشابي ألونسو، مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام سيلتا فيجو، بتحقيق الانتصار على الضيف الإنجليزي الصعب، لمواصلة التقدم نحو قمة ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي يحتل فيها الميرينجي المركز الخامس ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب، بينما يحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع وفي جعبته عشر نقاط.