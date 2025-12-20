المصائب لا تأتي فرادى .. بعد إصابة بيدري ضربة جديدة لبرشلونة قبل مواجهة فياريال

ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على فياريال، مساء يوم غد الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها على ملعب لا سيراميكا.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة حيث يسعى لمواصلة الانفراد بصدارة الليجا، وتأمين موقفه قبل عطلة أعياد الميلاد، على الجانب الآخر، يتسلح فياريال، بعامل الأرض والجمهور، لخطف نقاط المباراة من العملاق الكتالوني، للاقتراب خطوة جديدة من القمة، ومواصلة الموسم المميز الذي يقدمه الفريق حتى الآن.