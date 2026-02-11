Getty Images Sport
"المصالحة مع ليونيل ميسي يجب أن تكون أولوية!" - مرشح رئاسة برشلونة يتعهد بتقديم عرض انتقال "ثلاثي" لنجم إنتر ميامي للعودة إلى وطنه
فونت ينتقد خطأ لابورتا "الذي لا يغتفر"
زاد فونت من الضغط على رئيس برشلونة الحالي لابورتا، متهمًا قيادة النادي بارتكاب خطيئة كبرى بتهميش أعظم لاعب في تاريخه. وفي حديثه إلى قناة Cadena SER، انتقد المرشح الرئاسي السابق مجلس الإدارة الحالي لإعطاء الأولوية لتحالف استراتيجي مع ريال مدريد على إصلاح العلاقات مع ميسي.
وأبرز فونت، الذي احتل المركز الثاني بعد لابورتا في انتخابات 2021، التناقض الصارخ بين علاقة لابورتا الودية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز - التي تعود في gran parte إلى اهتماماتهما المشتركة بالدوري الممتاز - والبعد الجليدي الذي لا يزال قائماً بين النادي وقائده السابق.
وقال: "حقيقة أنه يضطر إلى التسلل إلى كامب نو، وأننا قطعنا علاقاتنا مع ليو وليس مع ريال مدريد، أمر لا يغتفر"، مضيفًا أن "المصالحة مع ميسي يجب أن تكون أولوية منذ رحيله".
خطة "ثلاثية" لعودة ميسي
لم يكتف فونت بالنقد فحسب، بل قدم رؤية ملموسة للمصالحة. وكشف أن فريقه يعمل على اقتراح "ثلاثي الأبعاد" يهدف إلى إقناع ميسي بالعودة إلى كاتالونيا، ويشمل أدوارًا مؤسسية وتجارية ورياضية. في حين أن ميسي مرتبط حاليًا بعقد مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، يصر فونت على أن الباب لم يغلق أمام فصل أخير في برشلونة.
وقال عن خطته لـ "أفضل لاعب في التاريخ": "إنه أمر سيثير حماس مشجعي برشلونة".
تحظى حملة فونت بدعم لاعب الوسط والمدرب الأسطوري السابق تشافي، الذي يقول إنه يرى الحاجة إلى إصلاح شامل لقيادة النادي.
وأضاف: "إنه محبط للغاية من مجلس الإدارة الحالي. يشعر تشافي بالخيانة الشديدة وما يريده هو تغيير النموذج، وتحديث النادي، ووقف الطابع الشخصي للرئاسة".
"ريال مدريد كان المفضل طوال حياتي"
كما شهدت المقابلة هجوماً عنيفاً من فونت على غريمه اللدود ريال مدريد والتحكيم في الدوري الإسباني، مشيراً إلى ما يعتبره تحيزاً واضحاً لصالح الفريق الملكي.
وقال: "من الواضح أن الحكام لطالما فضلوا ريال مدريد. حتى قبل وجود قناة RMTV، نعم. منذ أن كنت طفلاً، عانيت من قرارات تحكيمية تفضل ريال مدريد. هذه هي الحقائق: حصل ريال مدريد على 16 ركلة جزاء في 23 مباراة. أنا أشير إلى حقائق تاريخية، وما لا معنى له هو الخطاب الشعبوي، خطاب خداع أعضاء برشلونة".
الحلم بهاالاند ودعم فليك
بالنظر إلى المستقبل، أوضح فونت رؤيته الرياضية في حال تولى زمام الأمور في كامب نو. وأعرب عن دعمه لبقاء هانسي فليك في منصب المدير الفني، لكنه أوضح أنه لن يبقي ديكو في منصب المدير الرياضي.
ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في خططه المستقبلية يتعلق بمهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند. وصف فونت المهاجم النرويجي بأنه "المهاجم النموذجي" الذي سيستهدفه كرئيس للنادي في الوقت الذي يستعد فيه النادي للحياة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي. ومع ذلك، اعترف بأن مانشستر سيتي لن يرغب في بيع المهاجم المتميز.
