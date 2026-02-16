المرة الثالثة ستكون محظوظة؟ برايتون يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم البوندسليجا الصاعد سعيد الملا بعد رفض عرضين سابقين

وفقًا لـ Sky Sport، كانت خطوة برايتون في يناير كبيرة، حيث تضمنت رسوم انتقال مضمونة تبلغ حوالي 25-26 مليون يورو. تضمنت الصفقة أيضًا بندًا بنسبة 10 في المائة من قيمة البيع، وكان من المقرر أن يحصل إل مالا على راتب إجمالي يصل إلى 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي تطور فريد من نوعه، عرض نادي سيغالز التعاقد مع شقيقه مالك، الذي يلعب حاليًا في فريق كولن الاحتياطي، لكن كيسلر رفض الدخول في مفاوضات لتجنب إثارة القلق في صفوف الفريق خلال معركته للبقاء في الدوري.

وقد أعرب كيسلر صراحة عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب الشاب، قائلاً: "كقاعدة عامة، لا أعلق على مثل هذه التكهنات بالتفصيل. ما يهمنا هو أن سعيد قد أحرز تقدمًا إيجابيًا للغاية في وقت قصير وساهم بشكل كبير في موسمنا حتى الآن بأدائه. من المهم بالنسبة لنا أن ندعمه عن كثب، ونوفر له الاستقرار، ونتخذ الخطوات التالية معًا حتى يواصل مساعدتنا في النصف الثاني من الموسم".