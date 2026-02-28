المدرب القادم لمانشستر يونايتد؟ لماذا يخطط المدرب السابق لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت للظهور في "فيلم مختلف"؟

لا يوجد لديه أي رغبة في تولي منصب من أجل المنصب فقط، حيث قال ساوثجيت في بودكاست The Football Boardroom: "ليس لدي أي شغف للذهاب وتولي منصب مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد فعلت ذلك في سن 35، وحصلت على المركز 11 أو 12. من يحتل هذه المراكز الآن، ربما بورنموث أو برايتون؟

"لذلك لا أشعر بالحاجة إلى الذهاب والقيام بذلك فقط لأقول إنني دربت في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد شغلت أحد أكبر المناصب في عالم كرة القدم، لذا فقد أفسدني ذلك. أمسيات رائعة، والعمل مع لاعبين متميزين. لا تدخل من المالك.

"الشيء الذي يقوله الناس من الخارج هو: "حسنًا، هو لم يفز". إذن، كيف تثبت أنك قادر على الفوز؟ عليك أن تنضم إلى أحد تلك الأندية الكبرى".

ساوثجيت واثق من قدرته على تحقيق النجاح تحت الضغط في أحد تلك الأندية الكبرى، معتقدًا أنه كان سيحقق نتائج أفضل في بعض تلك المناصب البارزة مقارنة بما حققه مدربون معاصرون له.

وأضاف: "نحن نعرف الآن تلك الأندية الكبيرة... هل أعتقد أنني كنت سأقوم بالعمل الذي قام به بعض الأشخاص الذين عملوا في تلك الأندية مؤخرًا؟ هل كان بإمكاني أن أقوم بعمل أفضل؟ أعتقد أنني كنت سأفعل ذلك.

"لكننا تحدثنا عن العبء الذي يأتي معي كمدرب إذا كنت مالكًا. وهناك حقيقة حول (ذلك)، يمكنني أن أفهم ما هو هذا الضجيج. هناك ذلك الجزء الذي يجعلني مدربًا معقدًا بالنسبة للنادي."