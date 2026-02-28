Getty/GOAL
المدرب القادم لمانشستر يونايتد؟ لماذا يخطط المدرب السابق لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت للظهور في "فيلم مختلف"؟
اقترب ساوثجيت من الفوز بلقب كبير مع منتخب إنجلترا
بعد أن قاد إنجلترا إلى نهائيات بطولتي أوروبا وربع نهائي كأس العالم، كان من المتوقع أن يكون ساوثجيت مطلوبًا عندما يحين يوم تركه لمنصب التدريب الدولي الأكثر تطلبًا. وقد ارتبط اسمه بفرق محلية في جميع أنحاء العالم.
كان أخذ قسط من الراحة دائمًا جزءًا من خطته الكبرى، مع الانتقال إلى مجال إلقاء المحاضرات التحفيزية، ولم تجذب أي عروض ساوثجيت للعودة إلى منصة التدريب. ويزعم أنه لا يزال غير مستعجل للسير في هذا الطريق، بعد أن عمل سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ميدلسبره.
لماذا لا يتعجل ساوثجيت في الحصول على وظيفة تدريب أخرى
لا يوجد لديه أي رغبة في تولي منصب من أجل المنصب فقط، حيث قال ساوثجيت في بودكاست The Football Boardroom: "ليس لدي أي شغف للذهاب وتولي منصب مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد فعلت ذلك في سن 35، وحصلت على المركز 11 أو 12. من يحتل هذه المراكز الآن، ربما بورنموث أو برايتون؟
"لذلك لا أشعر بالحاجة إلى الذهاب والقيام بذلك فقط لأقول إنني دربت في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد شغلت أحد أكبر المناصب في عالم كرة القدم، لذا فقد أفسدني ذلك. أمسيات رائعة، والعمل مع لاعبين متميزين. لا تدخل من المالك.
"الشيء الذي يقوله الناس من الخارج هو: "حسنًا، هو لم يفز". إذن، كيف تثبت أنك قادر على الفوز؟ عليك أن تنضم إلى أحد تلك الأندية الكبرى".
ساوثجيت واثق من قدرته على تحقيق النجاح تحت الضغط في أحد تلك الأندية الكبرى، معتقدًا أنه كان سيحقق نتائج أفضل في بعض تلك المناصب البارزة مقارنة بما حققه مدربون معاصرون له.
وأضاف: "نحن نعرف الآن تلك الأندية الكبيرة... هل أعتقد أنني كنت سأقوم بالعمل الذي قام به بعض الأشخاص الذين عملوا في تلك الأندية مؤخرًا؟ هل كان بإمكاني أن أقوم بعمل أفضل؟ أعتقد أنني كنت سأفعل ذلك.
"لكننا تحدثنا عن العبء الذي يأتي معي كمدرب إذا كنت مالكًا. وهناك حقيقة حول (ذلك)، يمكنني أن أفهم ما هو هذا الضجيج. هناك ذلك الجزء الذي يجعلني مدربًا معقدًا بالنسبة للنادي."
الشياطين الحمر أبلغوا ساوثجيت أنه يمكنه "تثبيت السفينة"
على مدار السنوات الماضية، ترددت شائعات في فترات متفرقة عن سعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع ساوثجيت. وعادت هذه التكهنات إلى الظهور مجددًا في أعقاب إقالة روبن أموريم من أولد ترافورد.
قال تيدي شيرينغهام، الفائز بثلاثية 1999 مع الشياطين الحمر ونجم إنجلترا السابق: "إذا نظرت إلى بعض المدربين البارزين الذين عملوا في مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، ستجد أن الكثير منهم جاءوا وحاولوا دون جدوى دفع النادي إلى الأمام بطريقتهم الخاصة. أعلم أن بعض مشجعي يونايتد لديهم تحفظات على غاريث ساوثجيت بسبب أسلوبه في اللعب، ولكن بالنظر إلى ما حققه مع إنجلترا، يمكن أن يكون هو الرجل الذي سيثبت السفينة في أولد ترافورد.
"مانشستر يونايتد هو قمة كرة القدم الإنجليزية، وأعتقد أن ساوثجيت سيفهم ضخامة المهمة بعد أن كان مدربًا لمنتخب إنجلترا لمدة ثماني سنوات. سيفهم الضغط الذي سيأتي مع هذه المهمة وسيكون في وضع أفضل لتولي مهمة إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانه الصحيح. يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ بكثير من تعيين غاريث لإعادة هيكلة النادي بأكمله".
كارريك يثير الإعجاب كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد
ساوثجيت لا يشجع بشكل فعال أي محاولة من مانشستر، مضيفًا ما يخبئه المستقبل القريب له: "لا أريد أن أذهب وأدير منتخبًا وطنيًا آخر. نادي؟ بصراحة، هذا ليس ما أسعى إليه.
"الآن، بعد مرور عامين على مغادرتي إنجلترا، لا أبحث بنشاط عن دور في التدريب. إذا كانت تلك المباراة النهائية الأوروبية هي الجزء (في التدريب)، فلن أقلق بشأن ذلك. لأن أمامي 15 إلى 20 عامًا أخرى من حياتي وأنا متحمس لفيديو مختلف، وفيلم مختلف، وجزء مختلف من حياتي".
قد لا يكون هناك دور لسوثجيت ليشغله في أولد ترافورد هذا الصيف، حيث أن مدرب ميدلسبرو السابق، مايكل كاريك، قد أبهر الجميع أثناء شغله لمنصب مؤقت. لقد أشرف على ست مباريات دون هزيمة، منها خمس انتصارات، وأعاد مانشستر يونايتد إلى السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا. قد يتم تعيين اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا بشكل دائم في نهاية الموسم.
