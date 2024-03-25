المخاطرة بمستقبله؟!.. استدعاء باو كوبارسي لمنتخب إسبانيا يهدد بتدمير موهبة برشلونة

هل يسير كوباسي على خطى مراهقين برشلونة؟!

جذب باو كوبارسي، نجم فريق برشلونة الشاب أنظار الجميع إليه بعد تألقه فى قلب دفاع البلوجرانا هذا الموسم ليقرر المنتخب الإسباني استدعاء موهبة برشلونة فى المباراتين الوديتين بفترة التوقف الدولي الحالية.

واعترف تشافي، بأن المدافع الشاب من بين أفضل ما رآه فى تاريخه وقارنه رونالد أراوخو، بجيرارد بيكيه، ووصفه زميله لامين يامال، بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان الثلاثى على حق في إشادتهم بكوبارسي، الذي شارك مع برشلونة فى الأسابيع الستة الماضية، وبدا أنه مستقبل خط دفاع البلوجرانا لسنوات قادمة.

وعانى فريق تشافي، من موسم بائس مليئ بالإصابات والنتائج السيئة والانهيار، مما أدى إلى قرار المدير الفني بالرحيل في نهاية الموسم، وكان برشلونة يبحث عن بعض الإيجابيات لإنقاذ موسمه ومن المؤكد أن ظهور كوبارسي، إلى جانب يامال أحد هذه الإيجابيات.

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وقرر مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، ضم كوبارسي، للمباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبرازيل، فى عمر 17 عامًا فقط وهذا القرار كان مقلقًا لبرشلونة الذي فقد العديد من مواهبه بسبب استنزاف المنتخب الإسباني لهم أو إصابتهم خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يستطع المراهق الشاب أن يرفض استدعاء المنتخب الإسبانى له واستغلال مثل هذه الفرصة التى لا تتكرر كثيرًا، وشارك كبديلًا فى هزيمة بلاده أمام كولومبيا بنتيجة 1-0.