الليالي الساحرة تظهر في الكريسماس.. ريال مدريد يتخطى مشاكل الجيران ويحول سانتياجو برنابيو إلى وجهة احتفالية مبهرة!

تسعى إدارة ريال مدريد إلى جعل البرنابيو وجهة عالمية ليست فقط لمباريات كرة القدم، بل أيضًا للأحداث الثقافية والترفيهية الكبرى. ومع اقتراب نهاية عام 2025، سينضم الملعب الأسطوري إلى قائمة الوجهات العالمية المميزة التي تحتضن أجواء الكريسماس الساحرة في أوروبا مثل "ديزني لاند باريس" و"وينتر وندرلاند" في لندن وقرية "سانتا كلوز" في فنلندا.

هذه المرة، لن تكون السعادة مقتصرة على الأطفال، بل ستنتقل إلى قلب مدريد، حيث سيتحول الملعب إلى مملكة من الضوء والموسيقى والعروض البصرية، في تجربة تجمع بين الرياضة والفن والاحتفال في آنٍ واحد.

النادي يؤكد أن الهدف من هذه المبادرة هو "تحويل البرنابيو إلى رمز جديد للدهشة والإبداع"، وإثبات أن السحر لا يوجد فقط في المناطق المليئة بالثلوج، بل يمكن أن ينبض في مدينة مدريد الدافئة عندما تجتمع فيها روح العائلة ومتعة الاحتفال.