Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
أحمد مجدي

الليالي الساحرة تظهر في الكريسماس.. ريال مدريد يتخطى مشاكل الجيران ويحول سانتياجو برنابيو إلى وجهة احتفالية مبهرة!

ريال مدريد يحول ملعبه التاريخي إلى وجهة تاريخية مبهرة

يبدو أن ملعب سانتياجو برنابيو سيعيش هذا العام أجواء مختلفة تمامًا عمّا اعتاده عشاق كرة القدم، فبدلًا من صيحات الجماهير وصخب الأهداف، سيغمره سحر الأضواء والموسيقى والعروض الفنية في تجربة فريدة من نوعها، إذ أعلن نادي ريال مدريد عن افتتاح مدينة ترفيهية احتفالية داخل الملعب خلال فترة أعياد الميلاد.

من 24 إلى 31 ديسمبر المقبل، سيفتح البرنابيو أبوابه لاستقبال العائلات والأطفال من مختلف الأعمار، ليعيشوا تجربة خيالية تجمع بين الإبهار البصري والعروض الموسيقية والعائلية في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. ومع اقتراب حلول أعياد الميلاد، يؤكد النادي أن "روح الكريسماس هذا العام ستُضاء بالأبيض الملكي"، في إشارة إلى اللون الذي يرمز إلى ريال مدريد وشعاره التاريخي.

  • وجهة جديدة للسحر والدهشة

    تسعى إدارة ريال مدريد إلى جعل البرنابيو وجهة عالمية ليست فقط لمباريات كرة القدم، بل أيضًا للأحداث الثقافية والترفيهية الكبرى. ومع اقتراب نهاية عام 2025، سينضم الملعب الأسطوري إلى قائمة الوجهات العالمية المميزة التي تحتضن أجواء الكريسماس الساحرة في أوروبا مثل "ديزني لاند باريس" و"وينتر وندرلاند" في لندن وقرية "سانتا كلوز" في فنلندا.

    هذه المرة، لن تكون السعادة مقتصرة على الأطفال، بل ستنتقل إلى قلب مدريد، حيث سيتحول الملعب إلى مملكة من الضوء والموسيقى والعروض البصرية، في تجربة تجمع بين الرياضة والفن والاحتفال في آنٍ واحد.

    النادي يؤكد أن الهدف من هذه المبادرة هو "تحويل البرنابيو إلى رمز جديد للدهشة والإبداع"، وإثبات أن السحر لا يوجد فقط في المناطق المليئة بالثلوج، بل يمكن أن ينبض في مدينة مدريد الدافئة عندما تجتمع فيها روح العائلة ومتعة الاحتفال.

    • إعلان

  • نهاية الأعمال وولادة المشروع الجديد

    المعماري جوزيب ريبا، المسؤول عن مشروع تجديد البرنابيو، أكد في تصريحات لبرنامج "Tot es mou" عبر قناة "3Cat" الكتالونية أن العمل في الملعب "اكتمل تقريبًا"، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل البسيطة المتبقية، مثل معالجة مشكلة الضوضاء التي رافقت إقامة الحفلات الموسيقية في العام الماضي.

    وأضاف ريبا: "نحن راضون جدًا عن النتيجة النهائية، باستثناء بعض المشكلات المرتبطة بمواقف السيارات، وهي قضية حضرية أكثر من كونها هندسية. أما الضوضاء فتمت معالجتها بالتعاون مع أفضل شركات الصوتيات في العالم، ومن المنتظر أن يُعلن عن الحل النهائي خلال الشهرين المقبلين".

    يُذكر أن النادي اضطر سابقًا إلى إلغاء عدد من الحفلات الموسيقية بسبب تجاوز الحد المسموح به من الضوضاء، ما أثار غضب العديد من الفنانين والجماهير والأهم جيران الملعب، خصوصًا بعد أن أقيمت فقط حفلات تايلور سويفت ومانويل كاراسكو ودوكي خلال الموسم الماضي.

  • "الأجمل في العالم"

    من بين أبرز المفاجآت التي يخطط ريال مدريد لإطلاقها خلال موسم الأعياد هو نظام "الفيديو مابينج" (Video Mapping)، وهي تقنية تعتمد على أجهزة عرض ضخمة تقوم بإسقاط صور ثلاثية الأبعاد ورسومات متحركة على واجهة الملعب الخارجية، لتحولها إلى لوحة فنية نابضة بالحياة.

    وخلال الأسابيع الماضية، أجرت الإدارة عدة اختبارات ليلية للتأكد من جاهزية النظام، حيث تم عرض لقطات من أبرز لحظات النادي التاريخية، مثل احتفالات التتويج بالألقاب، وأهداف الأساطير، وأعلام ريال مدريد المرفرفة، في مشهد أثار إعجاب الجماهير التي وصفت الملعب بأنه "الأجمل في العالم".

    وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن الإطلاق الرسمي لتقنية الفيديو مابينج سيتم في ليلة عيد الميلاد، لتكون التجربة بمثابة تدشين رسمي للوجه الجديد للبرنابيو، الذي بات يُصنّف كواحد من أكثر الملاعب تطورًا في العالم من حيث التقنيات البصرية والوظائف المتعددة.

    إلى جانب العروض البصرية، كشفت صحيفة "ماركا" عن إنشاء غرفة تحكم مركزية جديدة تُعد بمثابة "العقل الإلكتروني" للمشروع.

    هذه الغرفة تضم وحدات تشغيل ومراقبة متقدمة تُستخدم لإدارة الأنظمة الصوتية والبصرية، وتُتيح تنسيق الفعاليات الكبرى بدقة عالية.

    ويأتي هذا التطور ضمن رؤية النادي لتحويل البرنابيو إلى منشأة ترفيهية متكاملة، يمكنها استضافة فعاليات رياضية، حفلات موسيقية، عروض فنية، وحتى مؤتمرات تكنولوجية. وتُعد تجربة "The Sphere" في لاس فيجاس مثالًا ملهمًا للمهندسين الذين شاركوا في تطوير النظام الجديد داخل البرنابيو.

  • Club Atletico de Madrid v RC Celta de Vigo - La LigaGetty Images Sport

    منافسة بين قطبي مدريد

    وليس بعيدًا عن البرنابيو، ينضم ملعب "الرياض آير متروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد إلى أجواء الاحتفالات هذا العام أيضًا، حيث يستضيف للعام الثاني على التوالي واحدة من أكبر حلبات التزلج على الجليد في أوروبا، بمساحة تتجاوز 4,700 متر مربع، وتستوعب أكثر من 1,500 متزلج في الوقت نفسه.

    ويشمل البرنامج هناك أيضًا عروضًا ضوئية على الجليد، وورشًا للأطفال والكبار، وأكشاكًا تقدم الشوكولاتة الساخنة والكستناء المشوي وحلوى القطن، ليكون المشهد في العاصمة الإسبانية هذا الشتاء مزيجًا فريدًا من الرياضة والاحتفال والبهجة.

    بينما يواصل ريال مدريد توسيع آفاق ملعبه ليصبح أكثر من مجرد معقل كروي، يبدو أن سانتياجو برنابيو سيعيش أول كريسماس في تاريخه تحت عنوان "الخيال باللون الأبيض".

    الأضواء، الموسيقى، العروض الفنية، والتقنيات الحديثة ستجعل من هذا الصرح الأسطوري مدينة سحرية مؤقتة تجمع بين التاريخ والمستقبل، بين المجد الرياضي وروح الاحتفال.

    سينتظر عشاق النادي عودة المنافسات الكروية في السابع من يناير بعد عطلة أعياد الميلاد، سيظل البرنابيو في الأيام السابقة لهذا التاريخ مسرحًا للدهشة والجمال.. ولكن في ميدان آخر بخلاف كرة القدم.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد