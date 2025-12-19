"اللقب سيغيب 11 عامًا جديدة".. فيرجسون يتكهن بمستقبل مظلم لمانشستر يونايتد بالرغم من محاولات أموريم

بينما كان فيرجسون يفكر في الرؤية طويلة المدى، تحدث برونو فرنانديش بصراحة عن مفترق الطرق الذي يواجهه في أولد ترافورد. كشف قائد مانشستر يونايتد أنه حظي بفرصتين حقيقيتين لمغادرة النادي في السنوات الأخيرة، لكنه اختار في النهاية البقاء، على الرغم من اعترافه بأن الفترة التي قضاها في مانشستر لم تمنحه بعد المستوى من الألقاب الذي كان يتوق إليه. بالنسبة للنجم البرتغالي، كان الإيمان بطموح النادي عاملاً حاسماً. وأصر على أن تأكيدات الإدارة بشأن استعادة مكانة مانشستر يونايتد أقنعته برفض العروض الأخرى. لا يزال اللاعب الدولي البرتغالي مقتنعاً بأن الألقاب لا تزال في متناول اليد، حتى لو كان الطريق إليها بعيداً عن أن يكون سهلاً.

وفي حديثه لبرنامج Rio Ferdinand presents، قال: "من الواضح، عندما أتحدث عن الذهاب والفوز بالألقاب، فقد بقيت هنا لأنني أعتقد أنني ما زلت أستطيع الفوز بالألقاب هنا. ما كنت لأبقى هنا لو لم يخبرني النادي أن هدفنا ما زال هو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن، والعودة إلى الفوز بالألقاب، والعودة إلى ما كنا عليه من قبل".

وأضاف: "لأنه إذا لم يكن هذا هو الهدف، فلن أبقى هنا. لكنني أعلم أن هدف النادي لا يزال هو العودة إلى المكانة التي يريدها، والمكانة التي أريدها للنادي، ولهذا السبب انضممت إلى النادي في المقام الأول. لذا، إذا كان بإمكاني المساعدة في العودة إلى تلك المكانة، فهذا كل ما أريد القيام به".

أبرز التعادل الدرامي لمانشستر يونايتد مع بورنموث التقدم الذي أحرزه الفريق والعيوب التي لا تزال قائمة، ليحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب. لم يعد الفريق مشاركًا في البطولات الأوروبية هذا الموسم، وقد خرج بالفعل من كأس الرابطة الإنجليزية، مما يقلص فرصه في الفوز بأي لقب. يمثل كأس الاتحاد الإنجليزي الآن فرصته الأكثر واقعية للفوز بلقب، مع اقتراب مباراة يناير ضد برايتون.