يحول سيتي تركيزه من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ومباراة أخرى مع سالفورد سيتي. التقى الفريقان في المسابقة الموسم الماضي، وفاز سيتي بنتيجة 8-0. من المتوقع أن يقوم جوارديولا بتدوير لاعبيه ضد فريق الدرجة الثانية في محاولة لقيادتهم إلى نهائي آخر، واعترف قبل المباراة أن لاعبيه متعبون، قائلاً للصحفيين: "أولويتي هي الفوز على سالفورد والوصول إلى الدور التالي. في السنوات الأخيرة، كان ما حققوه رائعًا، حيث وصلوا إلى النهائيات ونصف النهائيات. للأسف، لم نتمكن من الفوز في آخر نهائيين، لكن الوصول إلى هناك يعد نجاحًا، وأنا أفكر دائمًا في ذلك، وآمل أن يكون لدينا أسبوع طويل، وهو ما أعتقد أننا بحاجة إليه. نحن مرهقون جدًا عقليًا وجسديًا من هذا العدد الهائل من المباريات. بضعة أيام راحة ويمكننا الحصول على قسط من الراحة بعد مباراة الغد.

"بالطبع هم في دوري الدرجة الثانية ونحن نلعب على أرضنا. أحاول أن أرسخ في أذهان اللاعبين أنه لا شيء مضمون وأن كل شيء صعب. قد يكون الأمر سهلاً بعد ذلك، لكن علينا أن نقوم بعملنا. في هذه المسابقات، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، كنا دائماً هناك. كنا دائماً جيدين جداً وغداً لن يكون استثناءً".