اللبوات يتلقين دفعة مع عودة ليه ويليامسون ولورين جيمس وهانا هامبتون، لكن الإصابات تبعد ثنائيًا أساسيًا عن أول مباريات إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2027
اللبوات تعزز قوتها بعودة لاعبات رئيسيات: هامبتون، ويليامسون، جيمس وغيرهن جميعهن يعودن
كان من المتوقع أن يعلن ويجمان عن تشكيلة إنجلترا التي شهدت تغييرات كبيرة صباح الثلاثاء، وذلك ببساطة بسبب غياب العديد من الأسماء البارزة عن معسكر الليونيس الأخير لعام 2025، وأيضًا بسبب بعض الإصابات التي تعرضت لها لاعبات مهمات منذ ذلك الحين. وهذا يعني عودة هامبتون وويليامسون وغرينوود وجيمس، وكذلك جيس كارتر، التي حصلت على إجازة من المشاركة في المباريات الدولية في نهاية العام الماضي بعد عام 2025 شديد الصعوبة على صعيد النادي والمنتخب. تلعب كارتر في الولايات المتحدة مع فريق جوثام، حيث تعود موسم الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) من مارس إلى نوفمبر.
لم ترتدي ويليامسون وجيمس قميص إنجلترا منذ بطولة أمم أوروبا، وستسعد ويجمان بعودة لاعباتها المتميزات إلى التشكيلة مع استئناف المنافسات، ناهيك عن قيادة ويليامسون كقائدة لهذا الفريق.
ليست كل الأخبار جيدة: لا تزال الأسماء الكبيرة غائبة عن منتخب السيدات مع بدء تصفيات كأس العالم
لكن الأخبار ليست كلها جيدة بالنسبة لإنجلترا. تون غير متاحة بسبب مشكلة في الورك من المرجح أن تبقيها خارج الملاعب حتى أواخر مارس، بينما عانت ميد مؤخرًا من كسر طفيف في ساقها. غيابهما يضعف خط الهجوم قبل مباراتين من المرجح أن تتطلب الكثير من خط الهجوم. ستواجه الأسودات أوكرانيا وأيسلندا في الأسبوع الأول من مارس، ومن المرجح أن يتراجع كلا الخصمين إلى الخلف ويضعوا الضغط على بطلات أوروبا لكسر دفاعهما.
في الخلف، لا يمكن للاعبة الظهير الأيسر نيام تشارلز المشاركة حالياً بسبب إصابتها، وهو ما يزيد من القلق إلى جانب إصابة تايلور هيندز مؤخراً. مدافعة أرسنال مدرجة في تشكيلة إنجلترا لكنها لم تلعب منذ أواخر يناير. لديها فرصة أخرى للعب مع ناديها قبل فترة التوقف الدولية، ضد بريستول سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع. ليس من المستغرب أن ويجمان بحثت عن خيارات أخرى للظهير، فاختارت أن تمنح بوبي باتينسون فرصة المشاركة مع المنتخب الإنجليزي لأول مرة. لاعبة دفاع لندن سيتي ليونيسز مثلت إنجلترا على مستوى الشباب حتى تحت 23 عامًا، ويمكنها الآن الحصول على فرصة للعب على مستوى الكبار. تم اختيارها بدلاً من أنوك دنتون، التي شاركت في معسكرين لإنجلترا بعد يورو 2025.
ميسي بو كيرنز مصابة، وغيابها يقلل من خيارات خط الوسط، لكن زميلتها في أستون فيلا لوسيا كيندال عادت إلى الملاعب في نهاية الأسبوع، لذا يمكن ضمها إلى التشكيلة.
تشكيلة منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026 بالكامل
حراس المرمى: هانا هامبتون (تشيلسي)، آنا مورهاوس (أورلاندو برايد)، إيلي روبوك (أستون فيلا)
المدافعات: لوسي برونز (تشيلسي)، جيس كارتر (جوثام)، جريس فيسك (ليفربول)، أليكس غرينوود (مانشستر سيتي)، تايلور هيندز (أرسنال)، مايا لو تيسييه (مانشستر يونايتد)، إسمي مورغان (واشنطن سبيريت)، بوبي باتينسون (لندن سيتي ليونيسز)، ليا ويليامسون (أرسنال)، لوت ووبن-مو (أرسنال)
لاعبات الوسط: لورا بليندكيلد براون (مانشستر سيتي)، غريس كلينتون (مانشستر سيتي)، لوسيا كيندال (أستون فيلا)، جورجيا ستانواي (بايرن ميونيخ)، كيرا والش (تشيلسي)
المهاجمات: آجي بيفر-جونز (تشيلسي)، فريا جودفري (لندن سيتي ليونيسيس)، لورين هيمب (مانشستر سيتي)، لورين جيمس (تشيلسي)، كلوي كيلي (أرسنال)، جيس بارك (مانشستر يونايتد)، أليسيا روسو (أرسنال)
المزيد من التغييرات: ويجمان يختار أيضًا تغييرًا ملحوظًا في وحدة حراسة مرمى فريق Lionesses
هناك أيضًا تغيير ملحوظ في قسم حراسة المرمى. بالإضافة إلى عودة هامبتون، عادت إيلي روبوك إلى التشكيلة، بعد أن تم استدعاؤها كبديلة لكيارا كيتينغ المصابة في معسكر إنجلترا النهائي لعام 2025. روباك خاضت 11 مباراة دولية مع منتخب بلادها، مما يجعلها الحارسة الأكثر خبرة بعد هامبتون التي يمكن لويجمان الاستعانة بها، من حيث عدد المباريات، لكنها عانت من قلة وقت اللعب في السنوات الأخيرة، لأسباب منها إصابتها بنوع من السكتة الدماغية خلال موسم 2023-24، مما تطلب تعافيًا دقيقًا.
ومع ذلك، خاضت روبوك مؤخرًا سلسلة من المباريات مع أستون فيلا، الذي انضمت إليه في الصيف، وهي الآن في تشكيلة الليونيس منذ البداية، لتحل محل كيتينغ، التي لعبت مرة واحدة فقط مع مانشستر سيتي منذ أن ظهرت لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول ضد البرازيل في أكتوبر. من المتوقع أن تحصل اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا على مزيد من الوقت للعب في الأسابيع المقبلة، حيث ستتوجه أياكا ياماشيتا، حارسة مرمى مانشستر سيتي، إلى كأس آسيا مع اليابان قريبًا. لكن في الوقت الحالي، لن تشارك كيتنغ مع فريق ويجمان.
تلتقي إنجلترا مع أوكرانيا في تركيا يوم 3 مارس، قبل أن تستقبل أيسلندا في ملعب نوتنغهام فورست سيتي جراوند يوم 7 مارس. تقع الليونيس في مجموعة تصفيات كأس العالم مع إسبانيا، ولن يتأهل إلى البطولة في البرازيل سوى المتصدر. لذا، من الضروري أن تبدأ بطلة أوروبا بداية جيدة وتجنب أي تعثر.
