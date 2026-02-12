اللاعب المثالي لبرشلونة في مركز رقم 9 أم العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ جوليان ألفاريز لاعب مطلوب رغم توقفه عن التهديف لمدة شهرين مع أتلتيكو مدريد

ومع ذلك، يقال إن برشلونة هو الذي يتصدر السباق للتعاقد مع ألفاريز، وهو أمر يبدو سخيفًا بالطبع، نظرًا للقيود المالية التي يواجهها البلوغرانا والسعر المزعوم الذي يطلبه أتلتيكو والذي يصل إلى تسعة أرقام. إن الاهتمام المزعوم للكتالونيين بالتعاقد مع مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش في صفقة انتقال مجانية يبدو أكثر منطقية، لكن شائعة انتقال ألفاريز إلى برشلونة هي شائعة لا تريد أن تختفي.
حتى أن المدافع رونالد أراوخو سُئل عن ذلك قبل مباراة الخميس. قال الأوروغواياني: "إنه لاعب رائع، وبالنسبة لي، فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها ، وأفضل اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل نادٍ، وهو نادينا. هذا أمر بديهي. لكن ليس من واجبي القيام بهذا العمل أو اتخاذ هذا القرار".
تقع هذه المسؤولية على عاتق لابورتا والمدير الرياضي ديكو، اللذين، بعد سنوات من المحاسبة الإبداعية وبيع الروح، يقربان برشلونة أكثر من أي وقت مضى من الامتثال الكامل للوائح المالية للدوري الإسباني. إذا تمكنوا من تحقيق ذلك بحلول نهاية الموسم، فلن يكون التعاقد مع ألفاريز مستحيلاً.
لقد حقق برشلونة بالتأكيد أشياء أغرب في فترات الانتقالات الأخيرة، ولا شك أن ألفاريز سيكون بديلاً رائعًا لروبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا والذي من المتوقع أن يغادر كامب نو في الصيف.
من الواضح أن خسارة ألفاريز لصالح برشلونة ستكون ضربة قاسية لمشجعي أتلتيكو، لكنها ربما لن تكون خيانة كبيرة مثل انضمام أنطوان جريزمان إلى البلوغرانا في عام 2019. على الرغم من كل ما قاله ألفاريز عن شعوره بالاستقرار في مدريد، إلا أنه لم يفعل الكثير لإبعاد نفسه عن كل التكهنات حول انتقاله.
وقال المهاجم لصحيفة L'Equipe في نوفمبر الماضي: "هل أخطط للعب في برشلونة أو باريس سان جيرمان؟ بصراحة، لا أعرف". "أرى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إسبانيا يتحدث الناس كثيرًا عني وعن برشلونة. في الوقت الحالي، أنا أركز على أتلتيكو وسنراجع الوضع في نهاية الموسم".