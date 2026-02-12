اللاعب المثالي لبرشلونة في مركز رقم 9 أم العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ جوليان ألفاريز لاعب مطلوب رغم توقفه عن التهديف لمدة شهرين مع أتلتيكو مدريد

انضم ألفاريز إلى أتلتيكو قبل 18 شهراً فقط، وكان أبرز الوافدين الجدد إلى ملعب ميتروبوليتانو خلال فترة الانتقالات الصيفية التي كلفت 188 مليون يورو (163 مليون جنيه إسترليني/223 مليون دولار)، والتي جعلت فريق دييغو سيميوني منافساً شرعياً على اللقب. ومع ذلك، على الرغم من صعوده إلى قمة الجدول في منتصف موسم 2024-25 بفضل سلسلة انتصارات متتالية في ثماني مباريات، استسلم أتلتيكو في النصف الثاني من الموسم وفشل في الفوز بأي لقب.

أعرب سيميوني عن أسفه لعدم وجود "استقرار"، لكن بعض المشجعين والمحللين شككوا في مساهمة ألفاريز. لم يكن هناك بالتأكيد ما يمكنه فعله أكثر من ذلك بشأن ركلة الجزاء المؤسفة التي سددها بلمستين في المباراة المثيرة للقلب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه أمام غريمه ريال مدريد، في حين أنه أنهى الموسم أيضًا بتسجيل 29 هدفًا في جميع المسابقات، وهو أعلى رصيد له في مسيرته.

ومع ذلك، فإن اللاعب الذي انتقل من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/89 مليون دولار) قد تجاوزه في الدوري الإسباني زميله ألكسندر سورلوث، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف أكثر من ألفاريز (20-17) على الرغم من أنه بدأ 15 مباراة أقل.

وليس من المستغرب أن يكون سيميوني مندهشًا من الانتقادات الموجهة إلى ألفاريز، الذي قاد الهجوم بنفس المزيج من القوة والغيرية الذي رأيناه منه خلال فوز الأرجنتين في قطر 2022.

وقال المدرب للصحفيين في مايو: "هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، وأي شخص يريد أن يراها سيجدها". " ما فعله جوليان من حيث الجهد لا يصدق. إنه لاعب يتمتع بالجودة والحضور والبساطة، وعلى الرغم من أنه قادر على تسجيل الأهداف، إلا أنه يفضل تمرير الكرة إلى زملائه. نحن بحاجة إلى جوليان. إنه لاعب وقعنا معه مقابل مبلغ كبير من المال ونأمل أن يشعر بالسعادة هنا. علينا جميعًا مساعدته على إظهار موهبته أكثر".

اتفق المسؤولون في أتلتيكو على ذلك، وأنفقوا مرة أخرى ما يزيد قليلاً عن 180 مليون يورو لتشكيل فريق داعم يليق بنجمهم الرئيسي، حيث انضم أليكس باينا وجوني كاردوسو وتياجو ألمادا وماتيو روجيري ومارك بوبيل وديفيد هانكو وسانتياغو مورينو وجياكومو راسبادوري ونيكو غونزاليس إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي.