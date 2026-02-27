يستعد المنتخب الوطني النسائي الأمريكي لخوض نسخته الحادية عشرة من كأس SheBelieves، حيث يستقبل الأرجنتين وكندا وكولومبيا. وستكون هذه هي المشاركة الثانية للمدربة إيما هايز مع المنتخب الوطني النسائي الأمريكي في هذه المسابقة السنوية، التي تبدأ يوم الأحد وتستمر حتى السبت المقبل. وستدخل هايز البطولة، التي ستقام في ثلاثة مواقع، برقم قياسي يبلغ 27-3-2.

مع استعداد المنتخب الأمريكي لخوض المجموعة الثانية من المباريات لافتتاح العام، تزداد المخاطر مع اقتراب موعد تصفيات كأس العالم للسيدات 2027.

لأول مرة منذ أكثر من عام، سيكون لدى جميع لاعبات فريق هايز خبرة في اللعب مع المنتخب الوطني، بدءًا من اللاعبة المخضرمة ليندسي هيبس، التي خاضت 170 مباراة دولية خلال مسيرتها، وصولًا إلى الوافدة الجديدة رايلي جاكسون، التي سترتدي القميص الأحمر والأبيض والأزرق للمرة الثانية فقط.

ستواجه المنتخب الأمريكي أولاً الأرجنتين في GEODIS Park في ناشفيل، تينيسي، يوم الأحد الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. هذه هي المشاركة الثانية للأرجنتين في كأس SheBelieves بعد أن احتلت المركز الرابع في 2021. التقى الفريقان سبع مرات، وفاز المنتخب الأمريكي في المباريات الست السابقة، بما في ذلك فوزه 3-1 في لويزفيل، كنتاكي، قبل عامين.

يوم الخميس، تحدثت مدافعة المنتخب الأمريكي للسيدات إميلي سونيت ولاعبة الوسط سام كوفي إلى وسائل الإعلام عن حماسهما وتركيزهما قبل بدء البطولة.

وقالت كوفي: "نحن نستخدم هذه البطولة كاختبار تمهيدي لتصفيات كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام. نحن قادرون على مواجهة أشياء لا نواجهها في معسكر عادي - ثلاث مباريات متتالية، وتغييرات سريعة، وركلات جزاء في حالة التعادل - بالإضافة إلى الضغط النفسي العام للبطولة. هناك شيء على المحك. هناك كأس يجب الفوز به".

من اللاعبات المخضرمات إلى المبتدئات، ومن تشكيلات الأخوات على الأجنحة إلى الصراع على دور رقم 9، تستعد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية لبطولة SheBelieves Cup أخرى حيث الكثير على المحك.

تحلل GOAL خمسة عوامل رئيسية قبل المباراة الافتتاحية ضد الأرجنتين.