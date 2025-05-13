"لم نستحق التقدم في الكلاسيكو!" .. توني كروس يستسلم لـ"متعة برشلونة" ويكشف مشكلة ريال مدريد

كروس كتب التاريخ مع ريال مدريد لسنواتٍ عديدة قبل الاعتزال..

يبدو أن توني كروس، نجم نادي ريال مدريد "المعتزل"، استسلم للمتعة الكروية التي يقدمها العملاق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني هانز فليك.

آخر المباريات الممتعة التي قدمها برشلونة، تحت قيادة فليك؛ كانت عندما انتصر (4-3) على ريال مدريد، بملعب "مونتجويك" في إقليم كتالونيا، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

هذه النتيجة.. جعلت برشلونة يغرد في "صدارة" الدوري الإسباني وحيدًا، برصيد 82 نقطة؛ وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.