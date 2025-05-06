كلاسيكو سيحدد شكل المنافسة فيما تبقى من الدوري..

يستعد الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ للكلاسيكو الناري بين النصر، وضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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الاتحاد يحل ضيفًا على النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج النصر للفوز في الكلاسيكو، للحفاظ على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري؛ بينما حصول الاتحاد على الـ3 نقاط، سيقربه أكثر من أي وقتٍ مضى، من اعتلاء العرش المحلي.