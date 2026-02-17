الكشف عن: مانشستر يونايتد يستعد لرفض عرض برشلونة لانتقال ماركوس راشفورد

فقد مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية تمامًا الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، مما أدى إلى خسارة فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. مع توقع صدور النتائج المالية للنادي للربع الثاني من العام في الأسبوع المقبل، من المقرر أن يتم توثيق خطورة خسارة 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) من عائدات دوري أبطال أوروبا لتتمكن الجماهير من رؤيتها.

يبلغ إجمالي ديون النادي حوالي 1.29 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار)، حيث دفع الشياطين الحمر غرامات رعاية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب 10 ملايين جنيه إسترليني (14 مليون دولار) للمدرب السابق روبن أموريم. لا يُعتقد أن المدير المؤقت مايكل كاريك يتقاضى راتبًا ضخمًا، ولكن عقده يتضمن بندًا يتعلق بمكافأة في حالة عودة مانشستر يونايتد إلى قمة الدوري الأوروبي في نهاية الموسم.