الكشف عن النادي الجديد لراحيم ستيرلينج! لاعب المنتخب الإنجليزي ينضم إلى أسطورة مانشستر يونايتد في النادي الهولندي العملاق
أين ذهب ستيرلينغ؟
أكد النادي الهولندي أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق انضم إلى فينورد في خطوة مفاجئة. ويهدف نجم أرسنال وتشيلسي السابق إلى إعادة بناء مسيرته التي توقفت في السنوات الأخيرة. وقد أطلق تشيلسي سراح ستيرلينج في وقت سابق من هذا العام، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق سمح للجناح بالبحث عن فرص جديدة.
وجاء في بيان مقتضب صدر عند رحيله: "غادر راحيم ستيرلينج اليوم نادي تشيلسي لكرة القدم باتفاق متبادل، منهياً بذلك ثلاثة مواسم ونصف كلاعب لدينا، بعد أن وقع في صيف 2022 عندما انتقل من مانشستر سيتي.
نشكر راحيم على المساهمة التي قدمها كلاعب في تشيلسي ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته المهنية".
انهيار كبير منذ توقيعه
وقع توماس توخيل، المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، على عقد مع اللاعب، وأعرب عن سعادته بانضمام النجم إلى الفريق في عام 2022. لعب اللاعب 81 مباراة مع النادي، وسجل 19 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.
قال توخيل عند وصوله: "كان هذا أولويتنا القصوى ونحن متحمسون للغاية وسعداء للغاية لأننا تمكنا من تحقيق ذلك. إنه إضافة كبيرة لفريقنا وهو بالضبط ما كنا نبحث عنه من حيث العمر والخبرة وأسلوب اللعب.
"في الوقت الحالي، عندما يصل اللاعبون في موقف لا يتبقى لهم سوى عام واحد في عقودهم، هناك دائمًا مجال للتفاوض وإمكانية التوصل إلى اتفاق. لقد سعينا إلى ذلك. تمكنا من إقناعه بسرعة كبيرة. كان مقتنعًا، وفعل كل ما كان مطلوبًا منه، وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. إنه مناسب تمامًا.
"إنه يمنحنا الكثير من المرونة والحركة وخيارات هجومية في المقدمة."
صفقة ستيرلينج قصيرة الأجل
وقع الإنجليزي عقدًا قصير الأجل حتى نهاية الموسم مع فريق فان بيرسي. يحتل النادي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري، لكن الفوز باللقب يبدو بعيد المنال؛ حيث يتأخر بـ 17 نقطة عن PSV Eindhoven المتصدر.
لعب فان بيرسي ضد ستيرلينج خلال مسيرته، لكنهما لم يلعبا معًا في نفس الفريق. قيل إن أياكس كان مهتمًا أيضًا بضمه، لكن فينورد نجح في الحصول على توقيعه.
ماذا بعد؟
يلعب فينورد ضد جو أهيد إيجلز هذا الأسبوع، في ما قد يكون أول ظهور لستيرلينج. لعب ستيرلينج في أربعة من أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز - تشيلسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي - وهو الآن مستعد لإعادة بناء مسيرته في هولندا.
وقد أوضح فان بيرسي تأثير مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على أساليبه، حيث قال لصحيفة الغارديان: "تناولت الغداء معه، وكان هناك زجاجتان من الماء على الطاولة وكان يقلبهما قائلاً: 'إنه يتحرك هنا ويتحرك إلى اليمين. يجب أن يذهب، يجب أن يلتزم، يجب أن يخرج'. وكان يحرك ساقه هكذا... وكان يتحدث عن الترابط على أرض الملعب. وصلت متعبًا جدًا بعد يوم طويل، لكنني كنت متحمسًا. أثناء مشاهدة التدريب، كان يركز على كيفن دي بروين، حادًا كالسكين. أعطاني ذلك طاقة. وصديقي، الذي يعرفه جيدًا، قال لي بعد ذلك: "هذه هي الطريقة الوحيدة إذا كنت تريد أن تصبح مدربًا على هذا المستوى". وكنت أفكر: "كيف يمكنني أن أعطي الجميع، من عاملة الغسيل إلى المدير، الشعور بأنهم لهم تأثير مهم على النادي، وأننا نفعل هذا معًا؟"
