الكشف عن النادي الجديد لراحيم ستيرلينج! لاعب المنتخب الإنجليزي ينضم إلى أسطورة مانشستر يونايتد في النادي الهولندي العملاق

أكد النادي الهولندي أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق انضم إلى فينورد في خطوة مفاجئة. ويهدف نجم أرسنال وتشيلسي السابق إلى إعادة بناء مسيرته التي توقفت في السنوات الأخيرة. وقد أطلق تشيلسي سراح ستيرلينج في وقت سابق من هذا العام، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق سمح للجناح بالبحث عن فرص جديدة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عند رحيله: "غادر راحيم ستيرلينج اليوم نادي تشيلسي لكرة القدم باتفاق متبادل، منهياً بذلك ثلاثة مواسم ونصف كلاعب لدينا، بعد أن وقع في صيف 2022 عندما انتقل من مانشستر سيتي.

نشكر راحيم على المساهمة التي قدمها كلاعب في تشيلسي ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته المهنية".