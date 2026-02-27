Getty
الكشف عن المبلغ المذهل الذي سيدفعه مانشستر يونايتد لروبن أموريم بعد إقالته
كم كلفت إقالة فريق تدريب أموريم مانشستر يونايتد؟
تم تعيين أموريم من قبل مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024، مع اتفاق على حزمة تعويضات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) مع سبورتينغ عند جلب المدرب المرموق إلى إنجلترا. تم الكشف عن هذا الرقم في تقرير تقييم ترخيص الأندية الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
كما ذكرت الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية أن مانشستر يونايتد ينفق 15.9 مليون جنيه إسترليني على إقالة أموريم وخمسة أعضاء من الجهاز الفني من مناصبهم. وهذا هو المبلغ الأقصى الذي يمكن دفعه للمدرب البالغ من العمر 41 عامًا وفريقه الفني، ولكنه يعتمد على عدد من العوامل - بما في ذلك ما إذا كان سيحصل على وظيفة أخرى في غضون فترة زمنية معينة.
مانشستر يونايتد أنفق أيضًا مبالغ طائلة لقطع علاقاته مع تين هاج
كان على مانشستر يونايتد دفع 6.3 مليون جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) إلى سبورتنج عند اتخاذ قرار قطع العلاقات مع أموريم، على أن يتم سداد هذه المدفوعات على عدة سنوات. شعر الشياطين الحمر أنه لميكن أمامهم خيار سوى تحمل خسارة مالية أخرى بسبب تجربة فاشلة أخرى في قسم التدريب.
كلف مانشستر يونايتد 14.5 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) للتخلي عن سلف أموريم إريك تين هاج والمدير السابق لكرة القدم دان أشوورث، اللذين لم يقنعا خلال فترات عملهما في أولد ترافورد. قد يتجاوز إجمالي فاتورة المديرين التنفيذيين والمديرين الكبار على مدى 15 شهراً 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).
مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الانتقالات في عالم كرة القدم
إلى جانب صعوباتهم في العثور على مدرب ملهم، وجد الشياطين الحمر أيضًا صعوبة في الحصول على قيمة مقابل المال في سوق تجنيد اللاعبين. كشف تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن مانشستر يونايتد لديه أعلى صافي إنفاق على الانتقالات في عالم كرة القدم على مدار السنوات الخمس الماضية.
وهذا يسلط الضوء على مستوى الأداء المتدني في أولد ترافورد بين عامي 2021 و 2025، حيث كلفت صفقات الانتقالات مانشستر يونايتد 794 مليون يورو (696 مليون جنيه إسترليني/937 مليون دولار). ويحتل تشيلسي (656 مليون جنيه إسترليني/883 مليون دولار) المرتبة الثانية في تلك القائمة، بينما يحتل أرسنال (587 مليون جنيه إسترليني/790 مليون دولار) المرتبة الثالثة.
يشير التقرير إلى أن: "مستوى الإنفاق المرتفع مقارنة بالأندية غير الإنجليزية واضح، حيث تستضيف الدوري الإنجليزي الممتاز سبعة من أغلى عشرة فرق لاعبين من حيث رسوم الانتقالات التي تم تجميعها في نهاية السنة المالية 2025.
"كان فريق تشيلسي لكرة القدم في نهاية السنة المالية 2025 للنادي رسميًا أغلى فريق تم تجميعه على الإطلاق، حيث بلغت تكلفة الانتقالات الإجمالية 1746 مليون يورو، بزيادة 90 مليون يورو عن الرقم القياسي الذي سجله النادي العام الماضي".
كما أن الإيرادات التجارية التي تحققها الفرق في إنجلترا تفوق بكثير تلك التي تحققها منافساتها الأوروبية والعالمية. فقد حقق الفريق المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز أرباحًا تزيد بنحو تسعة أضعاف عن النادي المتوسط في الدوري، بينما بلغت هذه الفارق في إسبانيا 36 ضعفًا.
وأضافت وثيقة تقييم ترخيص الأندية: "لذلك، ينبغي النظر إلى قدرة منظمي المسابقات والهيئات الإدارية على تقليل الاختلال المالي من خلال مدفوعات التضامن وتوزيع جوائز مالية في هذا السياق".
يقول ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إن نتائج التقرير "مشجعة" لأنها تثبت أن كرة القدم الأوروبية في طريقها إلى التعافي بعد أن تعرضت لضربات قاسية خلال جائحة كوفيد-19.
وقال: "بعد عقد من الزمن شهد واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها رياضتنا ومجتمعنا، خرج كرة القدم الأوروبية في وضع قوي. نمت إيرادات الأندية بشكل مطرد على جميع الأصعدة، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الدوري الممتاز 30 مليار يورو في السنة المالية 2025".
وعد بزيادة الإنفاق في أولد ترافورد
يعد مانشستر يونايتد من بين الأندية التي تأمل في الاستفادة من الأموال بشكل جيد خلال الأشهر والسنوات المقبلة، في سعيها لاستعادة أمجادها السابقة. يتولى مايكل كاريك حالياً زمام الأمور في أولد ترافورد بشكل مؤقت، على أن يتم تعيين خليفة دائم لأموريم في الصيف.
قد يحصل كاريك على عقد دائم بعد أن قاد الفريق إلى ست مباريات دون هزيمة وأعاد الشياطين الحمر إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. أياً كان من سيتولى زمام الأمور عند فتح فترة الانتقالات المقبلة، فمن المتوقع أن يستثمر مانشستر يونايتد المزيد من الأموال الضخمة.
