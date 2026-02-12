(C)Getty Images
الكشف عن السبب وراء اختيار راحيم ستيرلينج الانتقال إلى فينورد رغم إجراء محادثات مع توتنهام
أعلن نادي فينورد الهولندي يوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق لتوقيع عقد قصير الأجل مع ستيرلينج حتى نهاية الموسم. وسينضم الآن إلى المدرب روبن فان بيرسي في الدوري الهولندي، لكن صحيفة ميل ذكرت أنه كان لديه فرصة للبقاء في إنجلترا، وفي لندن، مع توتنهام. بدأ النادي اللندني الشمالي مفاوضات مع الجناح المخضرم بعد أن تم استبعاد ويلسون أودوبيرت عن باقي الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
لماذا تجاهل ستيرلينج توتنهام
ومع ذلك، يزعم التقرير أن ستيرلينج لم يكن راغبًا في الانتقال إلى نادٍ يفتقر إلى الاستقرار، حيث لم يمض سوى 24 ساعة على إقالة توماس فرانك من تدريب توتنهام، في حين أن النادي يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لا يفصله سوى خمس نقاط عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر. بينما قيل إن فان بيرسي كان عاملاً أساسيًا في إقناع ستيرلينج بالانتقال إلى هولندا، فقد أمضى أيضًا وقتًا مع شخصيات بارزة في عالم كرة القدم للتأكد من أن خطوته التالية هي الخطوة الصحيحة، بعد أن تم إنهاء عقده مع تشيلسي بالتراضي.
ونتيجة لذلك، وقع الجناح عقدًا محدودًا؛ فقد أراد النادي الهولندي أن يبقى لفترة أطول، لكنه حذر بشأن آفاق مستقبله المهني.
ستيرلينج متحمس لبدء الموسم
أعرب ستيرلينج عن حماسه لبدء هذه التجربة، حيث يستمتع بأول إقامة له في الخارج.
وقال: "بصفتي لاعبًا حرًا، أتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، فرصة التحكم في الخطوة التالية.
في مسيرتي المهنية، أردت أن آخذ وقتي للتحدث مع الأندية ومدربيها لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل والتأكد من أنني أستطيع إضافة قيمة حقيقية في هذا الفصل التالي من مسيرتي".
بعد أن تحدثت بالتفصيل مع روبن، أنا واثق من أن فينورد هو المكان الذي يمكنني أن أكون سعيدًا فيه وأثبت نفسي كعضو مهم في الفريق. اللعب في الخارج هو تحدٍ جديد تمامًا بالنسبة لي، وأنا مستعد لخوضه. بصراحة، أنا متحمس للبدء".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه فينورد فريق جو أهيد إيجلز هذا الأسبوع. وقد يشارك في أول مباراة له مع النادي في تلك المباراة.
