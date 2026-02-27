Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن الحقيقة وراء "طلب الانتقال" الذي قدمه مارك جيو، حيث يعاني نجم تشيلسي من صعوبة في المشاركة في المباريات على ملعب ستامفورد بريدج
رحلة جيو لم تكن سهلة على الإطلاق
بعد أن وصل من برشلونة في عام 2024 بتوقعات عالية مقابل مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه إسترليني، وجد المراهق نفسه على هامش تشكيلة الفريق الأول. لم تكن رحلة جيو هذا الموسم سهلة على الإطلاق. تم إرساله في الأصل على سبيل الإعارة إلى سندرلاند لاكتساب الخبرة التي يحتاجها في الدوري الإنجليزي، لكن إقامته في استاد أوف لايت انتهت بشكل غير متوقع. قام البلوز بتفعيل بند الاستدعاء بعد سلسلة من التغييرات في لندن، أبرزها انتقال نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ وإصابة ليام ديلاب المتكررة. أدى ذلك إلى نقص في عدد المهاجمين في النادي، مما أجبر جيو على العودة إلى بيئة عالية الضغط حيث كافح للعثور على إيقاعه، ولم يجمع سوى 235 دقيقة من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عودته.
توضيح بشأن الشائعات المتعلقة بالمهاجم
يخضع جيو لعقد حتى عام 2029، وهو التزام طويل الأمد يوضح ثقة النادي في قدراته، لكن واقع كرة القدم الاحترافية غالبًا ما يفرض أن قلة الدقائق التي يقضيها اللاعب على أرض الملعب تؤدي إلى محادثات صعبة عندما يُعاد فتح سوق الانتقالات في يونيو.
ومع ذلك، سارع معسكر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى نفي هذه الشائعات. وفقًا لتقرير Sport، أوضحت مصادر مقربة من اللاعب أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي للانتقال إلى إدارة تشيلسي. في حين أنه لا يمكن إنكار أن خريج لا ماسيا السابق قد مر بفترة صعبة من حيث الاختيار، إلا أن المقربين منه يؤكدون أنه لا يزال ملتزمًا بالمشروع تحت قيادة المدرب الجديد ليام روزينيور.
موقف روزينيور التكتيكي
على الرغم من قلة الدقائق التي لعبها، إلا أن المدرب روزينيور أبدى دعمه الصريح للمهاجم، مؤكداً أن قيمته للفريق تتجاوز مجرد تسجيل الأهداف. روزينيور، الذي تولى زمام الأمور في ستامفورد بريدج مؤخراً، طبق نظام الضغط العالي الذي يتطلب جهداً بدنياً هائلاً من مهاجميه. وفي حديثه في وقت سابق من هذا الشهر عن خياراته الهجومية، أوضح المدرب الصفات التي يفضلها عند اختيار التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى أنه سعيد بمساهمات لاعبيه الاحتياطيين خلال الفترة المزدحمة من الموسم.
"هذا هو أول شيء أبحث عنه في مهاجميّ؛ أشخاص يساهمون في فوزنا بمباريات كرة القدم. جميع المهاجمين يريدون تسجيل الأهداف، ولهذا السبب يلعبون كرة القدم، لكن ليام يدافع من الأمام بشكل مذهل، وكذلك جواو. إذا نظرت إلى معظم اللاعبين ومسيرتهم المهنية، فعادة ما يكون الموسم الثاني هو موسم انطلاقهم. لقد تعرض لبعض الإصابات. أنا سعيد جدًا بجواو [بيدرو] وليام. مارك جيو كان جيدًا جدًا ويجب أن يستمر على هذا النحو حتى نحقق النجاح"، صرح روزينيور.
اعتبارات مستقبلية وخطط الصيف
على الرغم من تلاشي الحديث الفوري عن طلب الانتقال، إلا أن مستقبل المهاجم الموهوب على المدى الطويل لا يزال موضوعًا للنقاش. إن ضخامة تشكيلة تشيلسي والحاجة المستمرة إلى تحقيق التوازن المالي من خلال بيع اللاعبين يعني أن كل عضو في التشكيلة يخضع لرقابة مستمرة. من المرجح أن تكون فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحظة فاصلة لكل من اللاعب والنادي. في حين يصر معسكر اللاعب على أنه راضٍ في الوقت الحالي، إلا أنهم لا يستبعدون إمكانية انتقاله إذا لم تتحسن الأوضاع بحلول نهاية الموسم. من المفهوم أن اللاعب، الذي يتمتع بثقة كبيرة في قدراته، لا يستبعد إمكانية أن يقيّم خيارات مختلفة لمستقبله بمجرد حلول الصيف وفتح سوق الانتقالات في أوروبا. في الوقت الحالي، يظل التركيز على التدريبات وإقناع روزينيور بأنه يستحق مكانًا أساسيًا في تشكيلة البلوز.
