الكشف عن الحقيقة وراء "طلب الانتقال" الذي قدمه مارك جيو، حيث يعاني نجم تشيلسي من صعوبة في المشاركة في المباريات على ملعب ستامفورد بريدج

يخضع جيو لعقد حتى عام 2029، وهو التزام طويل الأمد يوضح ثقة النادي في قدراته، لكن واقع كرة القدم الاحترافية غالبًا ما يفرض أن قلة الدقائق التي يقضيها اللاعب على أرض الملعب تؤدي إلى محادثات صعبة عندما يُعاد فتح سوق الانتقالات في يونيو.

ومع ذلك، سارع معسكر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى نفي هذه الشائعات. وفقًا لتقرير Sport، أوضحت مصادر مقربة من اللاعب أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي للانتقال إلى إدارة تشيلسي. في حين أنه لا يمكن إنكار أن خريج لا ماسيا السابق قد مر بفترة صعبة من حيث الاختيار، إلا أن المقربين منه يؤكدون أنه لا يزال ملتزمًا بالمشروع تحت قيادة المدرب الجديد ليام روزينيور.