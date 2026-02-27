Getty/GOAL
الكشف عن الحقيقة وراء اتصال برشلونة بهاري كين بشأن احتمال انتقاله من بايرن ميونيخ في الصيف
ما قاله مرشح رئاسة برشلونة عن انتقال كين
كان كين يرى أن انتقاله في عام 2026 أمر محتمل عندما كانت بنود الخروج من عقده مع بايرن ميونيخ سارية المفعول، حيث كان من المقترح أنه يمكن إغراؤه بالرحيل عن أليانز أرينا مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار). ويقال إن هذه البنود قد انتهت صلاحيتها.
لكن ذلك لم يمنع تشافي فيلاجوانا - الذي يأمل في انتزاع السلطة في برشلونة من جوان لابورتا - من القول: "لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، في انتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.
"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للربط مع زملائه في الفريق. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يضفي حركة على الملعب. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".
كيف كان رد فعل كين على الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة
خرج كين من منطقة الراحة الخاصة به في توتنهام عندما انتقل إلى ألمانيا في عام 2023. حافظ على مستواه الفردي المتميز بينما فاز بلقب الدوري الألماني، وسجل128 هدفًا لبايرن ميونيخ في 132 مباراة.
هذه الأرقام جذابة بشكل واضح لفرق مثل برشلونة، لكن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا قال عن النظراتالمعجبة التي يُفترض أنها توجه إليه: "لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء. كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".
هل هناك أي صحة للشائعات حول انتقال كين إلى برشلونة؟
مع تجنب كين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله، يزعم موقع CFBayernInsider أنه لا أساس من الصحة للتكهنات التي تشير إلى أن المهاجم المخيف رقم 9 سيتجه إلى كامب نو في الصيف.
ويقول الموقع: "هذا غير صحيح: برشلونة أجرى اتصالات أولية بشأن مستقبل هاري كين. هذه الشائعات منتشرة منذ أسابيع. ربما الشخص الذي أطلقها قال إنه أجرى اتصالات، وبالطبع يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام عندما تحاول أن تصبح الرئيس القادم لبرشلونة وتقول إنك تريد جلب كين إلى النادي.
"ومع ذلك، لا يعرف هاري كين أي شيء عن أي اتصال من برشلونة. شقيقه تشارلي، الذي هو وكيل أعماله، لم يتلق أي اتصال من برشلونة أيضًا. وبالمثل، لم يسمع والده، الذي هو أيضًا جزء من فريق الإدارة، أي شيء عن هذا الأمر. لذلك، لا أعتقد أن هذا هو الحقيقة. لكنني أقدر أن هذا يبدو جيدًا جدًا من وجهة نظر برشلونة!
"في النهاية، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن هذا الأمر، فمن المحتمل أن تكون هذه الشائعة غير صحيحة! أود أن أضيف أن النادي مهتم بالتعاقد مع مهاجم، لكنه يبحث حاليًا عن جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. يبدو أن هاري كين فكرة رائعة، لكن من المستحيل أن يتم هذا الانتقال".
برشلونة سيحتاج إلى مهاجم إذا غادر ليفاندوفسكي كلاعب حر
تم حث كين على التفكير في الانتقال إلى برشلونة إذا تحقق الاهتمام الرسمي، بعد أن حطم رقمه القياسي في ألمانيا، حيث قال نجم توتنهام السابق جوس بوييت لـ GOAL مؤخرًا: "إذا كان يريد شيئًا مختلفًا لعائلته، فسأذهب بالتأكيد إلى برشلونة - إذا غادر [روبرت] ليفاندوفسكي. سيكون الأمر مختلفًا تمامًا عن كل ما كان عليه من قبل. كما أن أسلوب اللعب في برشلونة حاليًا، مع لاعب مثله في الهجوم، سيسجل أهدافًا - يا للروعة، سيسجل أهدافًا!"
ليفاندوفسكي - أحد أسلاف كين في بايرن - يقترب من انتهاء عقده في كامب نو ليصبح لاعبًا حرًا. إذا غادر، فستتكثف الجهود لجلب مهاجم آخر. قد يكون ألفاريز على رأس قائمة رغبات برشلونة، لكن النجم السابق لمانشستر سيتي والفائز بكأس العالم يواجه أيضًا تكهنات بعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
