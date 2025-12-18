الكرة ظلمت الأردن، درس لنجم السعودية وسيناريو برشلونة-إنتر يتكرر .. ردود فعل تتويج المغرب بطلًا لكأس العرب 2025

نجح المنتخب المغربي، في تحقيق بطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها قطر، بعد فوزه على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقدم المنتخب المغربي، نسخة قوية من البطولة نجح فيها في التغلب على العديد من المنتخبات القوية مثل السعودية والإمارات، على الجانب الآخر، المنتخب الأردني ظهر بشكل مميز، في البطولة منذ دور المجموعات.

وفي المباراة النهائية التي حسمها أسود الأطلس لصالحهم، كنا على موعد مع الإثارة والمتعة منذ الدقائق الأولى، وحتى صافرة نهاية الوقت الإضافي للمواجهة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أبرز ردود أفعال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول نهائي كأس العرب 2025 والذي جمع المنتخب المغربي، مع نظيره الأردني.