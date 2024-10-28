محدث | تعرف على الترتيب النهائي لأفضل 30 لاعبًا في جائزة "الكرة الذهبية"

ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بجائزة "الكرة الذهبية"..

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بجائزة "الكرة الذهبية" للعام الحالي 2024، بداية من المركز الـ30 وحتى "الأول".

المجلة حددت 3 معايير للفوز بـ"الكرة الذهبية" لهذا العام؛ وهي: المستوى الفردي والشخصية الحاسمة والمبهرة، أداء الفريق والإنجازات، واللعب النظيف.

ويُعتبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، أكثر اللاعبين المتوجين بـ"الكرة الذهبية" 8 مرات، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، الذي حصل على الجائزة 5 مرات.

وعلى مستوى الأندية.. يتساوى عملاقا إسبانيا برشلونة وريال مدريد؛ حيث حصل 12 لاعبًا في كل منهما، على جائزة "الكرة الذهبية" عبر التاريخ.

وبشكل محدث.. سوف تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أفضل 30 لاعبًا في العالم لعام 2024؛ حسب ترتيب مجلة "فرانس فوتبول" بجائزة "الكرة الذهبية"..