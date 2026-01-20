Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
بعد اتهامات "الكحول والملاهي الليلية".. جود بيلينجهام يسخر من منتقديه بـ"احتفالية مثيرة" في مواجهة ريال مدريد وموناكو

ماذا فعل نجم ريال مدريد؟!..

أثار النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، الجدل بـ"احتفاليته" ضد نادي موناكو الفرنسي، مساء يوم الثلاثاء.

ريال مدريد حقق فوزًا كاسحًا على ضيفه موناكو (6-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • جود بيلينجهام يثير الجدل بـ"احتفاليته" وسط اتهامات خطيرة

    وفي هذا السياق.. سجل النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، هدف فريقه السادس في شباك نادي موناكو الفرنسي؛ وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

    بعدها.. أخذ بيلينجهام يحتفل بطريقة مثيرة للجدل؛ برفع يده مع فتح فمه، كما ولو كان يشرب شيئًا ما.

    والكثيرون تساءلوا: "ماذا يقصد نجم ريال مدريد من هذه الاحتفالية المثيرة للجدل في مباراة موناكو؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ يجب متابعة ما قاله "اليوتيوبر" الإسباني الشهير راؤول ألفاريز جينيس، المعروف باسم "أورون بلاي".

    أورون بلاي زعم في وقتٍ سابق، أن بيلينجهام يعشق شرب "الكحول"؛ إلى جانب السهر في الملاهي الليلية المختلفة.

    ويقول اليوتيوبر الشهير، عن ذلك: "لا يوجد ملهى ليلي واحد في إسبانيا، لم يزره جود بيلينجهام.. إنه يعشق الكحول بشدة".

    جود بيلينجهام يرد على "احتفاليته" المثيرة ضد موناكو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أجاب النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، على السؤال الذي عرضناه في السطور الماضية؛ وهو ما المقصود من "احتفاليته المثيرة للجدل"، في مواجهة نادي موناكو الفرنسي.

    بيلينجهام كشف عن أنه أراد "ممازحة" الجماهير؛ وذلك بعد الكثير من الأخبار التي ترددت بشأنه، في إشارة إلى ما ذكره "اليوتيوبر" الإسباني الشهير "أورون بلاي".

    وأضاف النجم الإنجليزي: "الكثيرون يقولون العديد من الأشياء؛ حيث يُمكن أن تبكي على ما يذكروه، أو تستمع به".

    ورغم ذلك.. أكد جود بيلينجهام أنه الوحيد الذي يعرف الحقيقة؛ مع تفضيله الاحتفاظ بها لنفسه، دون التحدث عنها.

    مسيرة جود بيلينجهام مع نادي ريال مدريد

    النجم الإنجليزي جود بيلينجهام البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    صفقة بيلينجهام كلفت خزينة ريال مدريد، مبلغًا يُقدر بـ127 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام للميرينجي؛ سجل النجم الإنجليزي 44 هدفًا وصنع 32 آخرين، خلال 125 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وفي الموسم الحالي.. خاض بيلينجهام 25 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ حيث سجل 6 أهداف، مع صناعة 4 آخرين.

    وإجمالًا.. حقق بيلينجهام 5 ألقاب رسمية مع ريال مدريد؛ أبرزها ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024.

    مشوار نادي ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، من تذبذب في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم يحتل "وصافة" الدوري الإسباني، برصيد 48 نقطة من 20 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

    وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني 2025-2026، ضد نادي برشلونة؛ مع توديعه كأس الملك، بخسارة مفاجئة أمام فريق الدرجة الثانية ألباسيتي (2-3).

    وقاريًا.. يحتل ريال مدريد "المركز الثاني" مؤقتًا في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات مقابل هزيمتين.

