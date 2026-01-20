بعد اتهامات "الكحول والملاهي الليلية".. جود بيلينجهام يسخر من منتقديه بـ"احتفالية مثيرة" في مواجهة ريال مدريد وموناكو

وفي هذا السياق.. سجل النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، هدف فريقه السادس في شباك نادي موناكو الفرنسي؛ وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بعدها.. أخذ بيلينجهام يحتفل بطريقة مثيرة للجدل؛ برفع يده مع فتح فمه، كما ولو كان يشرب شيئًا ما.

والكثيرون تساءلوا: " ماذا يقصد نجم ريال مدريد من هذه الاحتفالية المثيرة للجدل في مباراة موناكو؟! ".

للإجابة على هذا السؤال؛ يجب متابعة ما قاله "اليوتيوبر" الإسباني الشهير راؤول ألفاريز جينيس، المعروف باسم "أورون بلاي".

أورون بلاي زعم في وقتٍ سابق، أن بيلينجهام يعشق شرب "الكحول"؛ إلى جانب السهر في الملاهي الليلية المختلفة.

ويقول اليوتيوبر الشهير، عن ذلك: "لا يوجد ملهى ليلي واحد في إسبانيا، لم يزره جود بيلينجهام.. إنه يعشق الكحول بشدة".