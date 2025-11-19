Lionel Messi PSG snowGetty
محمد سعيد

"ريال مدريد زاد الأمر تعقيدًا" .. ليوناردو يكشف سبب عدم تأقلم ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان

الكثير من التساؤلات تحيط بفترة ميسي مع باريس سان جيرمان

كشف المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، عن الفترة "الصعبة" التي عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال موسمين قضاهما مع الفريق الفرنسي.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف باريس في صيف عام 2021 بصفقة انتقال حر، بعد نهاية مسيرته الطويلة التي امتدت لعقدين مع برشلونة، إلا أن قائد المنتخب الأرجنتيني واجه تحديات كبيرة في التأقلم داخل "حديقة الأمراء"، قبل أن يقرر الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.  

  • العلاقة بين ميسي وباريس سان جيرمان لم تنجح أبدًا

    في صيف عام 2021، نجح رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى الفريق بعد رحيله من برشلونة، ومع وصوله إلى العاصمة الفرنسية، شكّل "ليو" إلى جانب كيليان مبابي ونيمار ثلاثيًا هجوميًا اعتُبر حينها الأكثر بريقًا في كرة القدم الأوروبية.  

    ورغم هذه الكوكبة من النجوم، لم يتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الانسجام المطلوب داخل الملعب، حيث ساهم ميسي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين، لكنه لم ينجح في قيادة النادي لتجاوز حاجز دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.  

    كما واجه ميسي عدة تحديات خلال تجربته الباريسية، أبرزها توتر علاقته مع جماهير النادي، وهو ما عجّل برحيله عن ملعب "بارك دي برانس" في صيف 2023، لينتقل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.  

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-AUXERREAFP

    ليوناردو يكشف عن فترة ميسي في باريس

    أكد ليوناردو، الذي تولى منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بين عامي 2019 و2022، أنه كان أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا رئيسيًا في إتمام صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى النادي الفرنسي.  

    وبعد مرور نحو عامين ونصف على رحيل النجم الأرجنتيني، تحدث ليوناردو عن الصعوبات التي واجهها ميسي في العاصمة الفرنسية، حيث قال في تصريحات لراديو RMC سبورت: "أراد ميسي البقاء في برشلونة، لكن بمجرد أن أصبح ذلك مستحيلاً، كان باريس سان جيرمان الخيار الأول".

    وأضاف: "بعد ذلك، ظهر الكثير من سوء الفهم، وكان الأمر صعبًا عليه. لقد قضى 20 عامًا في مكان واحد، ثم اضطر إلى التغيير".

    وتابع ليوناردو: "القول إنه لم يكن سعيدًا كان وسيلة للدفاع عن نفسه. كما أن الإقصاء أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021-22 جعل الأمور أكثر تعقيدًا".

  • رافينيا يكشف سبب عدم نجاح الثلاثي ميسي-مبابي-نيمار

    تصريحات ليوناردو تأتي بعد فترة من حديث لاعب خط وسط باريس سان جيرمان والبرازيل السابق، رافينيا، خلال ظهوره في بودكاست تشارلا الشهر الماضي، عن الأسباب التي جعلت تجربة ليونيل ميسي في النادي الفرنسي غير ناجحة.  

    وقال رافينيا: "خلال فترة الإعداد، في أول جلسة تدريب حيث كان الجميع حاضرين، قلت لنفسي: لا يمكن أن ينجح هذا. لنبدأ من حراسة المرمى: كيلور نافاس أو دوناروما، أي منهما لن يلعب سيكون غاضبًا، وستحدث مشاجرات ونقاشات مع المدرب".

    وأكمل: "في الدفاع، هناك ماركينيوس الذي لا يمكن المساس بمكانه، كيمبيمبي أسطورة باريس سان جيرمان، وسيرخيو راموس، الأفضل في مركزه. أما في الهجوم، فهناك دي ماريا، مبابي، نيمار، وميسي".

    وتساءل رافينيا: "من ستستبعد؟ حتى دي ماريا، بثقله داخل الفريق، ليس من السهل إخراجه. لذلك، كان الأمر مستحيلًا بالنسبة للمدرب. كانوا أفضل فريق في العالم من حيث الأسماء، لكن في الوقت نفسه، من الصعب جدًا إدارته. لم أكن ألعب، لذلك كنت أراقب فقط".

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    كيف تجري الأمور مع ميسي؟

    بعد تتويجه بدرع الداعمين في عام 2024، يسعى ليونيل ميسي إلى قيادة فريقه إنتر ميامي نحو تحقيق لقب كأس الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

    وقد أنهى النجم الأرجنتيني الموسم العادي كهداف برصيد 34 هدفًا، ليؤكد مكانته كقائد للفريق الطامح إلى الجائزة الكبرى. 

    وفيما يخص مستقبله مع "الهرونز"، وقع ميسي عقدًا جديدًا الشهر الماضي يمدد إقامته في فلوريدا حتى عام 2028.  

    ورغم نجاحاته في الولايات المتحدة، ما زال ميسي يحمل برشلونة في قلبه. فقد قام مؤخرًا بزيارة مفاجئة إلى ملعب "كامب نو" بعد تجديده، وشارك صورًا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة برسالة مؤثرة قال فيها: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أشتاق له بروحي. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر بأنني أسعد شخص في العالم لألف مرة. أتمنى أن أعود يومًا، وليس فقط لأقول وداعًا كلاعب، لأنني لم أحظَ بذلك."  

الدوري الفرنسي
موناكو crest
موناكو
موناكو
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي