كيسييه "جريح" في قمة الـ45 دقيقة .. لاعبو الكاميرون صدقوا خدعة "مدرب الطوارئ" ودوي ليس نجم باريس سان جيرمان فقط!

إذا فاتك الشوط الأول، وقررت أن تفتح التلفاز على بداية الشوط الثاني، فأنت لم تخسر كثيرًا، لأنك حضرتك بداية المتعة الحقيقية لقمة كوت ديفوار والكاميرون، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب مراكش الكبير، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

في 5 دقائق، قرر المنتخبان كسر حالة الصمت، فتقدم أماد ديالو، للإيفواريين في الدقيقة 51، ثم جاء هدف التعادل عن طريق الخطأ من جيسلان كونان، في الدقيقة 56، أثناء محاولة تشتيت كرة جونيور تشاماديو.

هذا التعادل، أشعل صراع الصدارة للمجموعة السادسة، حيث تقاسم المنتخبان النقطة الرابعة، فيما جاء موزمبيق في المركز الثالث، بفوزه الأول في تاريخه بالكان، على حساب الجابون، متذيلة المجموعة.