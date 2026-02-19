صفقة ليفربول الضائعة وكاريراس ونجم برشلونة .. ارتفاعات ضخمة في القيمة السوقية لهؤلاء خلال 3 أشهر فقط!

الحديث عن الأموال وسوق الانتقالات، تعتبر من أشهر الموضوعات التي تهم أي مشجع لكرة القدم سواء في أوروبا أو خارجها، لأنها تأتي كمعيار للحكم في أغلب المواقف.

عندما يتعاقد ناديك مع لاعب وترتفع قيمته السوقية خلال نفس الموسم، فهذا يعني أنه كان صفقة ناجحة، ولدينا أكثر من حالة في القائمة التي سنعرضها لكم الآن، أبرزها في العملاق الإسباني ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، وقبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية خلال بضعة أشهر قليلة، تكون هذه القيمة من أهم المعايير لتحديد أسعار اللاعبين وقياس تطورهم.

ولذلك، نستعرض أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى فبراير 2026 وفقًا لموقع "Football Benchmark" المعروف..