Getty
ترجمه
"القواعد مختلفة!" - رافينها يلمح إلى وجود مؤامرة تحكيمية بعد أن ادعى برشلونة أنه "ضحية الجميع" عقب الجدل الذي أثارته مباراة جيرونا
ليلة محبطة في ملعب إستادي مونتيليفي
كان الديربي الكتالوني يُعتبر لحظة حاسمة في سباق اللقب، لكنه انتهى بمشاهد من الغضب الشديد للزوار. بدا برشلونة مسيطراً بعد أن افتتح باو كوبارسي التسجيل، لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب خلال شوط ثانٍ محموم. جاءت نقطة التحول في الدقيقة 86 عندما سجل فران بلتران هدفًا لجيרונה. أحاط لاعبو برشلونة على الفور بالحكم سيزار سوتو غرادو، مدعين أن كلاوديو إيشيفيري قد داس على قدم جول كوندي أثناء الهجمة.
على الرغم من الاحتجاجات العنيفة والتأثير الواضح على اللعب، تم اعتماد الهدف دون الرجوع إلى شاشة VAR. أثار هذا القرار غضب مقاعد البدلاء في برشلونة وإحباط اللاعبين بشكل واضح. بالنسبة لفريق كان شبه مثالي تحت قيادة فليك هذا الموسم، لم يكن الانهيار بمثابة فشل تكتيكي بقدر ما كان نتيجة لعوامل خارجية، مما مهد الطريق لأسبوع من التدقيق المكثف في مستوى التحكيم في الدوري الإسباني.
إحباط فليك وانفجار رافينها على وسائل التواصل الاجتماعي
في أعقاب المباراة مباشرة، حاول المدير الفني هانسي فليك الحفاظ على مستوى من اللياقة المهنية، على الرغم من أنه لم يستطع إخفاء عدم تصديقه. وبينما انتقد التمركز الدفاعي لفريقه ووسط الملعب "المفتوح"، سأل الصحفيين بشكل مباشر: "ما رأيكم؟ خطأ، أليس كذلك؟ لا داعي لقول المزيد". منح فليك لاعبيه يومين إجازة "لإعادة ضبط أنفسهم" بعد الصدمة العاطفية للهزيمة، على أمل منع الجدل من إفساد موسمهم بالكامل.
ومع ذلك، كان الجناح البرازيلي رافينها أقل تحفظًا بكثير من مدربه. في منشور على إنستغرام تناول فيه الوضع التحكيمي، أقر لاعب ليدز يونايتد السابق بوجود عيوب داخلية، لكنه انتقد عدم الاتساق. كتب: "حسنًا، لدينا الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، لكننا لسنا الوحيدين". "الأمر معقد للغاية عندما تكون القواعد مختلفة، سواء كانت في صالحك أو ضدك، ولكن إذا كان علينا أن نلعب ضد الجميع للفوز، فليكن... سنفعل ذلك..."
إدارة برشلونة تتخذ موقفاً ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم
الغضب الذي انبعث من غرفة الملابس قوبل برد قوي من مجلس إدارة النادي. وقد وصلت قيادة برشلونة إلى "نقطة الغليان" فيما يتعلق بما يُعتبر عدم شفافية من جانب اللجنة الفنية للحكام (CTA). وقد اتصل رافا يوستي، الذي تولى منصب نائب الرئيس ليتولى السيطرة الكاملة على النادي أثناء الحملة الانتخابية، بمسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) للتعبير عن شكوى النادي الرسمية بشأن تراكم الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر على النتائج الأخيرة.
ويشعر النادي بقلق خاص إزاء التطبيق "الصارم" لنظام VAR في بعض المباريات مقارنة بالتساهل الذاتي الذي يظهر في مباريات أخرى. ومن خلال تبني هذا الرفض المؤسسي، يشير برشلونة إلى أنه لن يظل صامتًا بينما يتم تقويض طموحاته في الفوز باللقب. وقد بدأت هذه "العقلية الحصار" تحدد شكل النصف الثاني من حملته، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى حماية اللاعبين مما يصفونه بـ "المساواة غير المتكافئة في الملعب".
- AFP
نمط من الشكاوى في العاصمة الكاتالونية
الجدل الذي دار في جيرونا لم يحدث في فراغ؛ إنه أحدث فصل في سلسلة متزايدة من الشكاوى ضد البلوغرانا. قبل أيام قليلة، أصيب النادي بالصدمة خلال هزيمته 4-0 في كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، حيث تم إلغاء هدف كوبارسي بعد مراجعة VAR استمرت سبع دقائق عصيبة. هذا التأخير، إلى جانب تجاوز بريان جيل دون عقاب خلال ركلة جزاء أخطأها لامين يامال ضد جيرونا، عزز الاعتقاد بأن معايير التحكيم في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
مع استعدادهم لاستضافة ليفانتي يوم الأحد، ستكون الضغوط على الحكام هائلة. يجد برشلونة نفسه الآن في موقف يتم فيه النظر إلى كل صافرة من منظور ادعاء رافينها بـ"قواعد مختلفة". يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العقلية الدفاعية ستكون وقودًا لسباق تاريخي على اللقب أم ستصبح إلهاءً قاتلاً، لكن هناك شيء واحد مؤكد: الحرب الكلامية بين برشلونة والهيئات التحكيمية الإسبانية لم تبدأ إلا للتو.
إعلان