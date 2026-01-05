في وقت كثر به الحديث عن خصخصة كاملة للهلال والنصر بعيدًا عن صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة، خرجت تصريحات رسمية من شركة القدية والأمير خالد بن طلال؛ العضو الشرفي للزعيم.
القدية تحسم جدل الاستحواذ على النصر بالتعاون مع كريستيانو رونالدو .. وعائلة ابن طلال تتوعد: الله يعين منافسي الهلال!
ما القصة؟
في منتصف عام 2023، أُعلن بشكل رسمي استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية الرباعي الكبير: الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، مع بقاء الـ15% المتبقية تحت تصرف وزارة الرياضة.
لكن منذ أواخر عام 2025، تتحدث تقارير صحفية قوية عن اتخاذ الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي بنادي الهلال، خطوات جادة نحو الاستحواذ على الهلال بنسبة 100%، لتخصيصه بالكامل.
على الجانب الآخر، حيث قطب الرياض الثاني "نادي النصر"، زعم البعض أن شركة "القدية" الشريك الاستراتيجي للعالمي والهلال على حدٍ سواء، تسعى لشراء 85% من ملكة الأول، على أن يستحوذه القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الـ15% المتبقية.
القدية توضح رسميًا
وفي أول رد من مسؤولي الشركة على الجانب الخاص بالاستحواذ على النصر بالتعاون مع رونالدو، نفى عبدالله بن ناصر الداود؛ العضو المنتدب في القدية، كل ما يتردد في هذا الشأن.
وقال ابن ناصر الداود في تصريحاته لبرنامج "في الصورة": "شراكتنا مع الهلال والنصر شراكة استراتيجية، قد تمتد لأكثر من 20 عامًا. القدية تساهم برعاية تلك الأندية بأكثر من 100 مليون ريال سعودي، أي أنها شراكة طويلة، نعمل خلالها على تطوير مقرات الناديين، ولا نية عند القدية للاستحواذ على أي نادٍ".
وأضاف: "لا صحة لما يقال عن نية القدية للاستحواذ على النصر، أما عما يتردد في هذا الشأن فيمكنكم أن تسألوا المالك عنه، لكن نحن ليس لدينا أي نية لاتخاذ هذه الخطوة".
واختتم: "ليس هناك خطة لإنشاء نادي خاص بالقدية، نريدها أن تكون عاصمة للترفيه والرياضة، أي أنها ستكون منصة للقطاع الرياضي بشكل كامل".
شراكة القدية مع الهلال والنصر
في فبراير 2022، أعلنت شركة القدية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ناديي الهلال والنصر، لمدة عقدين من الزمن (20 عامًا)، أي تنتهي في عام 2042.
وبموجب هذه الشراكة تتم رعاية كل نادٍ بـ100 مليون ريال سنويًا، مع إمكانية مراجعة بنود الاتفاقية كل خمس سنوات.
ويحصل الهلال والنصر على الكثير من الامتيازات من وراء هذه الشراكة، تساهم في زيادة فرص الاستثمار في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
خالد بن طلال يتوعد
في المقابل، خرجت تصريحات كذلك من عائلة ابن طلال، وتحديدًا خالد شقيق الوليد، حيث توعد منافسي الزعيم.
وقال خالد بن طلال خلال تصريحاته لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن": "بلا شك، إذا – إن شاء الله – تم الاستحواذ على الهلال، الله يعين الأندية الأخرى على الضخ الذي يقوم به الوليد".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 10 انتصارات مع تعادلين، في 12 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.