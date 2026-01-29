نظرة نجم القادسية قالت الكثير لسيموني إنزاجي! .. معاناة محمد سيماكان ربما تتكرر في الهلال والقدر رحم "النسخة المتواضعة" من سالم الدوسري

الإثارة مستمرة وخسارة الهلال لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 تقترب أكثر وأكثر، رغم أنه الفريق الذي لم يكن يتنازل عن القمة طالما اعتلاها في السنوات الأخيرة!

الزعيم الليلة حل ضيفًا على القادسية ضمن الجولة الـ19 بدوري روشن، في قمة حقيقية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.

وأضاف المكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 76، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال بهدف في الدقيقة الـ90، بعدما كان قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

هذا التعادل رفع رصيد الزعيم للنقطة الـ46 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بثلاث نقاط فقط على الأهلي "الوصيف"، فيما يحل القادسية في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح قمة القادسية والهلال، دعونا نستطرد في السطور التالية..