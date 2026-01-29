Goal.com
نظرة نجم القادسية قالت الكثير لسيموني إنزاجي! .. معاناة محمد سيماكان ربما تتكرر في الهلال والقدر رحم "النسخة المتواضعة" من سالم الدوسري

أبرز ملامح تعادل الهلال والقادسية..

الإثارة مستمرة وخسارة الهلال لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 تقترب أكثر وأكثر، رغم أنه الفريق الذي لم يكن يتنازل عن القمة طالما اعتلاها في السنوات الأخيرة!

الزعيم الليلة حل ضيفًا على القادسية ضمن الجولة الـ19 بدوري روشن، في قمة حقيقية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.

وأضاف المكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 76، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال بهدف في الدقيقة الـ90، بعدما كان قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

هذا التعادل رفع رصيد الزعيم للنقطة الـ46 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بثلاث نقاط فقط على الأهلي "الوصيف"، فيما يحل القادسية في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح قمة القادسية والهلال، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • تعادل بطعم الخسارة للقادسية

    رغم الخروج بنقطة من فم متصدر جدول الترتيب وهو ما يعتبر انتصارًا في الكثير من الأحيان إلا أنه بمثابة الخسارة، وهو الوضع بالنسبة للقادسية الليلة..

    كتيبة المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز حققت الانتصار في سبعة لقاءات متتالية بدوري روشن مؤخرًا، بعد التعاقد مع الأول، الذي افتتح مشواره بالتعادل أمام ضمك (1-1)، ثم أتت الانتصارات على حساب فرق بحجم الاتحاد والنصر وغيرهما.

    صحيح أن الهلال كانت له الأفضلية على أرض الملعب الليلة، لكنها أفضلية سلبية، مقارنة بمحاولات القادسية، الذي أتيحت له ثلاث فرص محققة، سجل منها هدفين، ليعطي الزعيم درسًا في استغلال أنصاف الفرص.

    كتيبة رودجرز لعبت الليلة على ضعف الدفاع الهلالي، مع التحولات السريعة، ونجحت في تسيير اللعب حتى في ظل تفوق الهلال. والرهان الأكبر كان على الحارس كوين كاستيليس، الذي كان في الموعد في غالبية المحاولات.

  • عندما تتحول ميزة الهلال لعيب كبير

    في الجولات الماضية، كنا نتحدث دائمًا عن "ميزة" الهلال في إحراز الأهداف سواء عن طريق تيو هيرنانديز، روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وحتى محمد كنو، ورغم سوء مهاجميه سواء داروين نونيز أو ماركوس ليوناردو لم يكن يتعطل.

    الليلة اعتمد إنزاجي على نونيز لقيادة الهجوم وعلى الأطراف سالم الدوسري ومالكوم دي أوليفيرا، ومن خلفهم نيفيش وسافيتش .. صحيح أنهم نجحوا في خلق ست فرص محققة، لكنهم لم ينجحوا سوى في إحراز هدفين فقط.

    هلال إنزاجي عادةً ما يعتمد على التحولات السريعة وأخطاء منافسيه، لكن يبدو أن إنزاجي لم يدرس فكر خصمه بريندان رودجرز، حيث التنظيم الدفاعي العالي، وهو ما أعاق الفرص الهلالية في ظل عدم قدرة نيفيش وسافيتش على الوصول، بخلاف سوء الإنهاء بالطبع.

    قياسًا على الفرص، من المفترض أن يكون التعادل بمثابة الهزيمة للهلال، أما قياسًا على التعامل بـ"ذكاء" فالقادسية كان يستحق الفوز الليلة وليس مجرد الخروج بنقطة.

  • بابلو ماري .. قد يكون محمد سيماكان جديد!

    قلب الدفاع الإسباني، فضله المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على المحلي علي لاجامي، ليشارك للمباراة الخامسة على التوالي في التشكيل الأساسي للزعيم منذ التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري قادمًا من فيورنتينا.

    تلك الصفقة قوبلت بهجوم كبير من قبل الهلاليين، بداعي بطء ماري سواء في الرجوع للخلف أو في رد الفعل، فيما ميزته الوحيدة القدرة على تنفيذ رميات التماس بطريقة رائعة وفي مناطق مؤثرة.

    الجمهور محق، فقد ارتكب بابلو ماري الليلة خطأً بعدم القدرة على تشتيت كرة قادمة من وسط الملعب، لتصل من تحت أقدامه إلى ناهيتان نانديز الذي أسكنها شباك الحارس المغربي ياسين بونو بنجاح، بخلاف عدم ارتقائه على الكرة في الهدف الثاني الذي سجله جوليان كينيونيس

    لكن إصرار سيموني إنزاجي على المدافع الإسباني يجعلنا نقف قليلًا أمامه، ونعود لأقرب حالة مشابهة لتلك..

    في صيف 2025، تعاقد "الجار" النصر مع قلب الدفاع الفرنسي محمد سيماكان قادمًا من لايبزيج. وقتها كان يقدم الوافد الجديد أداءً متواضعًا للغاية، مرتكبًا أخطاء بدائية مع بطء غريب في الرجوع للخلف.

    ومع مرور المباريات، أصبح سيماكان لاعبًا لا غنى عنه في تشكيل العالمي، بل وغيابه يمثل أزمة دفاعية كبيرة للفريق.

    فهل بابلو ماري يحتاج فقط للتأقلم مع مرور المباريات مع أجواء الدوري السعودي؟ .. إصرار إنزاجي يقول ذلك، ويبقى الحكم للتجربة.

  • سالم الدوسري .. "نسخة متواضعة" من استنفار نيفيش وسافيتش

    قائد الهلال العائد من الإصابة، شارك أساسيًا أمام القادسية، بعدما اكتفى بـ22 دقيقة فقط أمام الرياض في الجولة الـ18.

    "التورنيدو" كان أنشط لاعبي الزعيم هجوميًا، خاصةً في الشوط الأول، لدرجة أشعرتنا أنه شعر ببعض "الغيرة" من دور ثنائي الوسط روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومعهم الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز في هز شباك الخصوم بالموسم الجاري، ما دفعه للتصميم على التهديف منذ الدقيقة الأولى.

     لكن استنفار سالم هذا ما هو إلا "نسخة متواضعة" من الثلاثي الأجنبي، إذ عابه سوء اللمسة الأخيرة وإهدار الفرص.

    الدوسري وحده أتيح له انفرادين في الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، بخلاف فرص الشوط الثاني، لكنها لم تكن بين القائمين والعارضة، سواء لتألق حارس الخصم البلجيكي كوين كاستيليس أو لإنهاء الهجمة بطريقة سيئة للغاية من القائد.

    الأسوأ من ذلك أنه عندما تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة، تقدم سالم الدوسري لتنفيذها رغم سوء تنفيذه للجزائيات في السنوات الأخيرة، وكما هو متوقع "أهدرها".

    تنفيذ سالم لضربة الجزاء جاء رغم وجود روبن نيفيش على أرض الملعب، وهو المسدد الأول في الهلال (5 جزائيات = خمسة أهداف)، ورغم أنه حتى كان يتنازل مؤخرًا عن الجزائيات لزملائه سواء في الزعيم أو المنتخب السعودي، هذه المرة كان "أنانيًا" في قمة لا تحتمل أي تهاون!

    لكن القدر كان رحيمًا بسالم الدوسري ومنحه فرصة إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 90 بفضل تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

  • مصعب الجوير .. نظرة لإنزاجي تقول الكثير

    بالانتقال للحديث عن أحد نجوم المباراة، فيجب ذلك اسم مصعب الجوير؛ لاعب وسط القادسية..

    صاحب الـ22 عامًا استغنى عنه سيموني إنزاجي في الميركاتو الصيفي 2025 بقرار فني، لينتقل إلى القادسية.

    وتحت أنظار إنزاجي الليلة، صنع الجوير هدفي القادسية في شباك ياسين بونو؛ الأول بفضل عرضية هوائية، مرت من الدفاع الهلالي ووضعت ناهيتان نانديز على انفراد بالحارس، والثاني بفضل تنفيذ رائع لركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الـ18، استقبلها جوليان كينيونيس رأسية في الشباك.

    الجوير لم يكتف بالأداء الرائع الذي قدمه في مواجهة نجم بحجم البرتغالي روبن نيفيش أو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إنما كذلك لفت الأنظار إليه بفيديو ألقى به نظرة على سيموني إنزاجي وكأنه يقول "الآن ندمت على رحيلي!".

