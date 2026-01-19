Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"بعد تصعيد القادسية في أزمة تغيير القائمة".. حسم جدل سحب الـ3 نقاط من الأهلي رسميًا

إسدال الستار على أزمة مباراة الأهلي والقادسية دوريًا..

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن طعن نادي القادسية؛ في قضية "سحب نقاط الأهلي"، على هامش مباراة الفريقين بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025؛ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على نقاط المباراة كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي.

    تفاصيل شكوى القادسية ضد النادي الأهلي

    في أعقاب مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ قدّم نادي القادسية شكوى ضد نظيره الأهلي، بحجة تغيير الراقي لـ"قائمته الرسمية" المُعلن عنها.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. تمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

    ووسط هذا الشد والجذب؛ رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي شكوى القادسية ضد الأهلي، ليقوم فارس الشرقية بـ"الاستئناف" رسميًا.

    قرار لجنة الاستئناف في طعن نادي القادسية

    مساء اليوم الإثنين "19 يناير 2026"؛ حسمت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم موقفها النهائي، في طعن نادي القادسية على قرار "الانضباط" سالف الذكر.

    لجنة الاستئناف رفضت بشكلٍ رسمي، طعن القادسية على قرار "الانضباط"؛ مُعلنة اعتماد فوز عملاق جدة النادي الأهلي، وبالتالي حصوله على النقاط كاملة.

    وأكدت الاستئناف أنها ستصادر رسوم طعن القادسية، وذلك لحساب اتحاد الكرة السعودي؛ وفقًا للمادة 148 من لائحة الانضباط والأخلاق.

    وبناء على ذلك.. يمتلك الأهلي 34 نقطة في رصيده بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، محتلًا بهم "المركز الرابع"؛ بينما ظل القادسية متجمدًا عند النقطة 33، في "الترتيب الخامس".

    تفوق كاسح للأهلي على القادسية في الموسم الحالي

    المثير في الأمر أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تقابل "3 مرات" مع نظيره القادسية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وفاز الأهلي في المرات الثلاث، على فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: الأهلي (5-1) القادسية.. نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

    * المباراة الثانية: الأهلي (2-1) القادسية.. الجولة 9 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    أما المباراة الثالثة؛ ففاز الأهلي فيها على القادسية بـ"ركلات الجزاء"، بعد التعادل الإيجابي (3-3) ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 15 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 27.

    - فوز: 19.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 63.

    - أهداف مستقبلة: 29.

