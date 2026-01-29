"بحسن نية".. القادسية يسخر من لقطة نجم الهلال وبريندان رودجرز يكشف: هكذا غيّر الحكم نتيجة المباراة!

وفي هذا السياق.. نشر نادي القادسية مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لإحدى اللقطات الجدلية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد القادسية، مساء يوم الخميس.

هذه اللقطة كان يطالب فيها القادسية، بالحصول على "ركلة جزائية"؛ وذلك عقب ارتقاء ظهير الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، فوق متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز.

نانديز تواجد وقتها داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حيث كان يحاول استلام تمريرة زميله في القادسية - وهو ظهره لتيو -، ليقفز الأخير فوقه مبعدًا الكرة.

وعلق القادسية على هذه الصور، التي تظهر لقطة لاعبه ناهيتان مع ظهير الزعيم الهلالي؛ بالقول ساخرًا: "استلام.. بحسن نية".