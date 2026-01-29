Goal.com
أحمد فرهود

"بحسن نية".. القادسية يسخر من لقطة نجم الهلال وبريندان رودجرز يكشف: هكذا غيّر الحكم نتيجة المباراة!

جدل تحكيمي كبير في قمة الجولة 19..

سخر نادي القادسية من الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس؛ الذي أدار مواجهة الفريق ضد عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الخميس.

القادسية سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بعدما كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز، والحصول على النقاط كاملة.

  • القادسية يسخر من "لقطة تحكيمية جدلية" ضد الهلال

    وفي هذا السياق.. نشر نادي القادسية مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لإحدى اللقطات الجدلية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد القادسية، مساء يوم الخميس.

    هذه اللقطة كان يطالب فيها القادسية، بالحصول على "ركلة جزائية"؛ وذلك عقب ارتقاء ظهير الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، فوق متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز.

    نانديز تواجد وقتها داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حيث كان يحاول استلام تمريرة زميله في القادسية - وهو ظهره لتيو -، ليقفز الأخير فوقه مبعدًا الكرة.

    وعلق القادسية على هذه الصور، التي تظهر لقطة لاعبه ناهيتان مع ظهير الزعيم الهلالي؛ بالقول ساخرًا: "استلام.. بحسن نية".

  • بريندان رودجرز يهاجم حكم الهلال والقادسية بقوة

    ومن ناحيته.. وصف الأيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي القادسية، الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس؛ الذي أدار مواجهة فريقه ضد عملاق الرياض الهلال، بـ"السيئ".

    رودجرز أشار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الحكم كان مترددًا طوال الـ90 دقيقة؛ ما أثر على الفريقين معًا.

    واستشهد رودجرز بقرار حرم القادسية من الحصول على النقاط الثلاث؛ قائلًا: "الهدف الثاني للهلال الذي جاء في الدقيقة 90؛ كان بسبب تغيير الحكم قراره إلى (ركنية).. هُناك تفاصيل بسيطة قد تفقدك النتيجة".

    وشدد المدير الفني الأيرلندي على أن دوري روشن السعودي، يستحق حكامًا أفضل؛ من هؤلاء الذين يتم جلبهم، في الوقت الحالي.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 32.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

    مسيرة القادسية في الموسم الرياضي الحالي

    فريق القادسية الأول لكرة القدم يقدّم موسمًا جيدًا في 2025-2026؛ ولكنه واجه لعنة حقيقية، اسمها عملاق جدة النادي الأهلي.

    نعم.. القادسية خسر من الأهلي في المربع الذهبي لمسابقة السوبر السعودي؛ قبل أن يسقط أمامه مجددًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع أغلى الكؤوس من ربع النهائي.

    وبمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يحتل القادسية "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

    وانتفض "بنو قادس" في مسابقة الدوري، بعد التعاقد مع المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز؛ الذي قاد الفريق لـ7 انتصارات وتعادلين، في 9 مباريات.

