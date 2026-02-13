التاريخ يعيد نفسه وعلى أحدهم تكرار "زحلقة جيرارد" .. رودجرز يعيش "قصة ليفربول" مع القادسية وطفرته ليست صدفة!

القادسية الآن في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ47 نقطة، متساويًا مع الأهلي بنفس الرصيد، وأمامه النصر 49 والهلال 50 نقطة، وللثلاثي مباراة إضافية لأنه لعب 20 مباراة مقابل 21 للقادسية.

الفضل هنا يعود إلى رودجرز الذي وصل إلى الفريق في ديسمبر 2025 بعد رحيل الإسباني ميشيل جونزاليس، حيث جعل فريقه يزاحم الكبار بل يتفوق عليهم.

لغة الأرقام تسير في صالح الأيرلندي، خاض 12 مباراة حتى الآن دون أي هزيمة، حقق الانتصار في 9 وتعادل 3 مرات، ولم يخسر في أي مواجهة، سجل 30 هدفًا واهتزت شباكه في 10 مناسبات.

وبغض النظر عن لغة الأرقام، وانتصاره على النصر في يناير الماضي، وإجباره الهلال على التعادل الإيجابي في 29 من نفس الشهر، إلا أن مستوى القادسية مع رودجرز أمر لا يجب إغفاله.

ما هو أكثر إبهارًا هو أسلوب رودجرز مع القادسية والكرة التي يلعبها الفريق تحت قيادته، حيث يعتمد على التدرج بالكرة من الخلف، وعدم لعب الكرات العشوائية الطويلة، مع بدء الهجمات عن طريق الخط الخلفي بقيادة الحارس كاستيلس والمدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز.

رودجرز يحب الاستحواذ على الكرة، ولكن بطريقة إيجابية مؤثرة وفعالة على مرمى الخصم، مع اتباع أسلوب الضغط العالي في ملعب المنافس، مما ساهم في رفع معدل الأهداف المتوقعة إلى 3.5 هدف في حالات الفوز.

ولتطبيق هذا الأسلوب كان رودجرز بحاجة إلى بعض الأسلحة، يتصدرها المهاجم الإيطالي "المحطة" ماتيو ريتيجي، ومن خلفه ناهيتان نانديز اللاعب الذي يساعد على فك التكتلاك واختراق الخصوم.

والعنصر الذي لا يقل أهمية، وهو الظهير محمد الشامات الذي لعب 6 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا في 20 مباراة حتى الآن.

كل هذه الأشياء تجعلنا نشعر بأن هناك مفاجأة قد يحدثها القادسية هذا الموسم، وما يدعم تلك النظرية، هو تاريخ رودجرز مع المفاجآت، وإليكم الدليل ..