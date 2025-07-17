ركلات الجزاء وبطاقات الإنذار .. الفيفا يخطط لثورة جديدة في تقنية الفيديو قبل كأس العالم 2026

ماذا ينتظر عالم كرة القدم؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتخاذ قرارات جديدة في عالم اللعبة، تتعلق بتوسيع سلطان حكم الفيديو المساعد VAR، في عدد من القرارات داخل المستطيل الأخضر.

التغييرات المُتوقعة حول لوائح الفيفا"، تتعلق بتدخلات تقنية الفيديو فيما يتعلق بالركلات الركنية وإشهار البطاقة الصفراء الثانية، وكذلك حالات ارتداد الكرة من ركلات الجزاء.

ويأمل الفيفا في تطبيق القرارات الجديدة، من أجل الاستعانة بها في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتعين الموافقة على تلك التغييرات في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، خلال شهر مارس المُقبل.

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وفي حالة الموافقة، تدخل تلك التغييرات في اللوائح، نطاق التنفيذ، اعتبارًا من 1 يونيو 2026، بالتزامن مع استضافة مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.