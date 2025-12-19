FBL-WC-2026-DRAWAFP
محمود خالد

قبل فوز ترامب بها .. طلبات غريبة من البيت الأبيض تزيد الجدل حول جائزة الفيفا للسلام!

جائزة الفيفا التي أثارت الجدل منذ قرعة كأس العالم..

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن خطوة غير مسبوقة، خلال حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عندما تم كشف النقاب عن استحداث جائزة السلام.

وفي قلب مركز كينيدي للفنون الاستعراضية في واشنطن، قرر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس اتحاد الفيفا، الإعلان عن منح جائزة السلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات قرعة المونديال الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخه.

ولكن، يبدو أن هناك بعض التفاصيل الغريبة التي سبقت لحظة تكريم الرئيس الأمريكي، والتي تتعلق بطلبات من قِبل البيت الأبيض، حول جائزة السلام.

    لماذا قرر الفيفا منح جائزة السلام إلى ترامب؟

    وفسًر جياني إنفانتينو، منح الفيفا لجائزة السلام إلى دونالد ترامب، نظرًا لجهود الرئيس الأمريكي في تعزيز الوحدة والسلام حول العالم.

    ترامب وصف الجائزة بأنها "أحد أعظم التكريمات" في حياته، وأضاف أن العالم صار أكثر أمانًا، فيما تحدث مع شبكة CNN، قبل إجراء قرعة كأس العالم، بأنه لم يتم إخطاره بشأن الجائزة، رغم سماعه عنها، وأنه هنا ليمثل بلاده بمعنى مختلف.

    طلب غريب من البيت الأبيض

    وفي هذا السياق، نشرت صحيفة The Athletic، تقريرًا حول جائزة السلام، التي نالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يفيد بأن البيت الأبيض وجه طلبات تتعلق بمراسم تسلمه للجائزة خلال حفل قرعة المونديال.

    ووفق التقرير، فإن البيت الأبيض طالب الفيفا، بأن يتم تصميم جائزة السلام، لتكون بنفس حجم كأس العالم، مع تواجدي اثنين من الجنود بجوار ترامب لحظة تسلم الجائزة.

    ويبدو أن رئيس الفيفا قد استجاب لطلب البيت الأبيض، فيما يتعلق بحجم جائزة السلام، إلا أن مراسم قرعة المونديال، شهدت استلام الرئيس الأمريكي للجائزة والميدالية التذكارية، دون اصطحاب جنود معه.

  • دعوات للتحقيق مع الفيفا

    وأثارت جائزة السلام التي استحدثها الفيفا، جدلًا واسعًا، بشأن الآلية التي يتم اختيار الفائز بناءً عليها، فيما قررت منظمة FairSquare، وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن الحقوق، إرسال رسالة من "8" صفحات إلى لجنة الأخلاقات التابعة للفيفا، توجه اتهامات لإنفانتينو فيما يتعلق بالجائزة.

    وذكرت المنظمة في شكواها، بأن الأمر يمثل انتهاك لسياسة الحياد السياسي للفيفا، مع المطالبة بالتحقيق في الظروف المحيطة بقرار تقديم جائزة السلام، ومدى توافقها مع إجراءات الاتحاد الدولي.

    واستشهدت المنظمة بالتصريحات التي أطلقها إنفانتينو، من على المنصة، حيث قال "أشعر أحيانًا بالدهشة عندما أقرأ بعض التعليقات السلبية (عن الرئيس ترامب). أنا لست أمريكيًا، ولكن حسب ما فهمت، لقد تم انتخاب الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان انتخابه واضحًا تمامًا. عندما تكون في دولة ديمقراطية عظيمة مثل الـUSA، يجب عليك أولًا احترام نتائج الانتخابات"، ما تم اعتباره اتجاه سياسي ينتهك قواعد الحياد التي يتبعها الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية والدينية، وفق قانون الأخلاقيات.

    تصرف مفاجئ من إنفانتينو

    وكانت صحيفة "The Athletic" قد أزاحت الستار عن مفاجأة أخرى تتعلق بجائزة الفيفا للسلام، تشير إلى أن الجائزة قد تم منحها بقرار فردي من جياني إنفانتينو.

    العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يكونوا على علم بوجود هذه الجائزة من الأساس، ولم يكن لهم أي دور في توزيعها، قبل الإعلان عنها في 4 نوفمبر، حيث تم الكشف عن الجائزة، في نفس اليوم الذي تحدث فيه إنفانتينو، في حدث أقيم في الولايات المتحدة.

    مفاجأة أمريكية في نهائي كأس العالم

    ووجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة طريفة، خلال حفل قرعة كأس العالم، المُقام في مركز جون كينيدي للفنون الاستعراضية، بقوله إن 48 منتخبًا يتنافسون ليصبح أحدهم بطل العالم، فهذا مثل الحصول على 100 بطولة "سوبر بول" خلال شهر واحد.

    هنا، ردّ كيفن هارت، كاشفًا عن مفاجأة لعشاق كرة القدم، بقوله إنه سيتم إقامة عروض ترفيهية في استراحة ما بين شوطي مباراة النهائي في كأس العالم 2026، على غرار "السوبر بول".

    من جانبه، أسرع إنفانتينو بإسكات كيفن هارت، كجزء من السيناريو، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال القرار المرتقب.

    كرة القدم .. الكلمة المحيرة لترامب!

    واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجد حيرة في نطق كلمة Football للإشارة إلى لعبة كرة القدم، المتعارف عليها عالميًا، كونها في الولايات المتحدة، ترمز إلى لعبة كرة القدم الأمريكية، فيما ينطق أهل البلد بكلمة Soccer، للإشارة إلى اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

    كرة القدم الأمريكية، تعد إحدى كبرى الرياضات في الولايات المتحدة، فيما يرمز "السوبر بول" إلى مباراة البطولة السنوية التي تختتم الموسم، في أوائل فبراير من كل عام.

    ويمثل "السوبر بول" ثاني أكبر يوم لاستهلاك الطعام في الولايات المتحدة، بعد عيد الشكر، كما أنه يحقق الكثير من الأرقام المميزة في البث التليفزيوني الأمريكي، حيث أصبحت النسخة الـ49 من مباراة "سوبر بول"، الأكثر مشاهدة في تاريخ العرض التليفزيوني في البلاد، بعدما بلغ 114.4 مليون مشاهدة، كما تحتل اللعبة، المركز الثاني بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، باعتبارها الحدث الرياضي السنوي الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

