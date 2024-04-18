الفرعون المصري انتهى ومقلب للسعودية .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

تعرف على ردود أفعال الجماهير على أداء محمد صلاح أمام أتالانتا...

شارك محمد صلاح، في مباراة فريقه أمام أتالانتا، ضمن إياب مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبدأ الفرعون المصري، المباراة بشكل أساسي وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد، من علامة الجزاء، قبل أن يخرج كبديل في منتصف الشوط الثاني.

ولم يكن هدف صلاح كافيًا ليحسم ليفربول تأهله، بعد خسارته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

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وتعرض محمد صلاح، لهجوم كبير من جمهور الريدز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه أمام الفريق الإيطالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ردود أفعال الجماهير، على أداء صلاح أمام أتالانتا.