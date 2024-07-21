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محمد محمود عبد الرحمن

الفرصة الأخيرة أمامك فاغتنمها.. أبرز عروض برايم في يومه الأخير عبر أمازون الإمارات

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ساعات قليلة وينتهي الحدث الأفضل "يوم برايم" عبر أمازون الإمارات الخاص بمشتركي "أمازون برايم" والذي يتيح لك شراء منتجاتك المفضلة بخصومات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 80%، لذا لا يعليك سوى البحث عن المنتجات التي تحتاج إليها قبل انتهاء العرض في منتصف الليل.

عروض يوم برايم تشتمل كل ما تحتاج إليه في حياتك سواء منتجات منزلية أو أجهزة إلكترونية، وهناك قسم خاص للملابس والموضة، وأيضاً لا تنسى منتجات أمازون فريش.

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