"لديكم خبرة اللعب عصرًا" .. الفتح لا يفوت الفرصة وينتقم من الأهلي بـ"طريقة ساخرة" بسبب قضية فراس البريكان

شهدت الفترة الأخيرة، توتر كبير في العلاقات بين ناديي الأهلي والفتح؛ بسبب قضية المهاجم الدولي فراس البريكان، والتي استمرت لأشهر عديدة.

النادي الأهلي تعاقد مع البريكان؛ قادمًا من صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

الصفقة تمت بعد أن فسخ البريكان عقده مع الفتح؛ بدفعه قيمة "الشرط الجزائي"، ومن ثم التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

وبعد فترة طويلة من إتمام الصفقة، تخطت العام الكامل؛ قدّم الفتح شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، يطالب فيها بمعاقبة الأهلي والبريكان.

واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب البنكية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

واعتبر الفتح أن هذا الأمر يُعد تحريضًا من النادي الأهلي ومسؤوليه للاعب؛ الذي كان في "الفترة المحمية" من عقده، وبدون علم أو موافقه من ناديه الأصلي - أي النموذجي -.

ومؤخرًا.. أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي في القضية، ببراءة النادي الأهلي والبريكان من جميع التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدًا على أن الفتح لم يقدّم دليلًا ملموسًا واحدًا، يثبت تحريض الراقي للاعب.