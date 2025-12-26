مفاجأة غريبة في هدف الفتح "الملغي" ضد الأهلي .. هذا ما قاله الحكم خالد الطريس لجوزيه جوميز!

مباراة فريق الفتح الأول لكرة القدم ضد ضيفه الأهلي، شهدت الكثير من الأحداث المثيرة؛ أبرزها الهدف الملغي للنموذجي، في الدقيقة 55.

وتقدّم الأهلي بهدف عن طريق نجمه الفرنسي فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرد الفتح بثنائية متتالية، بواسطة نفس اللاعب الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

فارجاس أدرك التعادل للفتح أولًا، في الدقيقة 43؛ قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 47، والذي منح النقاط الثلاث الغالية للنموذجي.

ولم يكتفِ الفتح بذلك؛ حيث أحرز الهدف الثالث بواسطه محترفه الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 55، إلا أن الحكم ألغاه بشكلٍ رسمي.

الحكم السعودي خالد الطريس، الذي أدار المباراة؛ أنتظر لمدة 6 دقائق كاملة - هي وقت مراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو "فار" -، قبل أن يُعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل.