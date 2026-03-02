Goal.com
Thomas Hindle

الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي لكرة القدم: ليونيل ميسي يستيقظ ليقود إنتر ميامي للعودة، وتيمو فيرنر يتألق - الشكوك تتزايد حول تاتا مارتينو مع أتلانتا يونايتد

جلبت الجولة الثانية من دوري MLS انتصارًا رائعًا لفريق إنتر ميامي، واستمرارًا لأداء فريق ريد بولز. ولكن ربما حان الوقت للقلق بشأن أتلانتا.

وهكذا، انتهى أسبوع آخر من دوري MLS. إذا نظرنا إلى الأمور بشكل صحيح، فإن معظم النتائج جاءت كما كان متوقعًا (نوعًا ما). 

كان إنتر ميامي يخسر، ثم استيقظ ليونيل ميسي. كان LAFC مقنعًا للغاية ضد هيوستن. فاز فانكوفر. وكذلك سان دييغو. كانت النتائج في كل مكان آخر متباينة للغاية، ولكن هذا هو ما يجعل الأمر ممتعًا. 

بالطبع، كان ميسي هو الأبرز (تعودوا على هذه الكلمات). ولكن كان هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تثير الحماس. 

كان فريق شيكاغو فاير في كل مكان العام الماضي، متأرجحًا حقًا بين الأداء الضعيف والممتاز. يبدو الفريق أفضل بكثير الآن. تستمر ثورة مايكل برادلي، حيث يثبت المدرب الجديد أن اللاعبين الشباب قد يكونون على ما يرام. أثار تيمو فيرنر الإعجاب في أول مباراة له مع فريق سان خوسيه إيرثكويكس. ومن ناحية أكثر سلبية، اكتشف تاتا مارتينو أنه ربما لا يتعين عليك دائمًا العودة إلى حبيبك السابق. 

تستعرض GOAL كل ذلك وأكثر في تحليلها للفائزين والخاسرين في يوم مباريات آخر حافل في الدوري الأمريكي لكرة القدم...

  • الفائز: ليونيل ميسي

    من غيره؟ الحقيقة أن إنتر ميامي كان سيئًا للغاية في الشوط الأول من مباراة الأحد مع أورلاندو سيتي. كان خط وسطه مفتوحًا على مصراعيه، وحتى المهارات الفردية ليانيك برايت - الذي عادة ما يكون جيدًا في تغطية المساحات - لم تكن كافية لوقف هجوم أورلاندو المنسق جيدًا. بصراحة، كان من حسن حظهم أنهم لم يتأخروا سوى بهدفين بعد 30 دقيقة. 

    في الوقت نفسه، لم يكن ميسي غائبًا تمامًا. لكنه لم يكن أيضًا هو من يتحكم في زمام الأمور. ثم، في الشوط الثاني، استيقظ. تراجع إلى الخلف لاستلام الكرة، وعندما حصل عليها، كان أكثر فاعلية. سجل الهدف الأول لميامي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا. كما سجل الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية الهدف الرابع الرائع ليحسم المباراة في الدقيقة 90. بالطبع، ساعده فريق أورلاندو الذي بدأ يتعب مع تقدم المباراة. لكن ميسي استعاد حيويته، وكما فعل مرات عديدة من قبل، أنقذ ميامي يوم الأحد. 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    الخاسر: تاتا مارتينو

    حث مارتينو على التحلي بالصبر قبل توليه منصب المدير الفني لأتلانتا. اعترف المدرب الأرجنتيني بأن المهمة الثانية قد تكون صعبة، وأن أتلانتا أمامها الكثير من العمل بعد أن خاضت موسم 2025 كارثياً إلى حد ما. 

    وأكد أن الهدف هو مجرد الوصول إلى التصفيات - وهو ما يجب أن يكون، بصراحة، الحد الأدنى المطلق لفريق أنفق ثالث أكبر مبلغ في دوري كرة القدم الأمريكي خلال الـ 18 شهراً الماضية. وبالتأكيد، كان هناك دائماً بعض المخاوف في هذا الصدد. أتلانتا تفتقر إلى التوازن، ولا تمتلك الكثير في الخلف. هذا الفريق سوف يستقبل أهدافاً.

    لكن ما يجب أن يكون قادرًا على فعله هو تسجيل الأهداف - الكثير منها. هناك عدد قليل جدًا من الفرق في دوري كرة القدم الأمريكية التي تمتلك مجموعة من المواهب الهجومية، أو يمكنها التباهي بالأسلحة الفردية التي يتمتع بها فريق فايف سترايبس. ومع ذلك، فشل الفريق في تسجيل أي هدف خلال مباراتين. 

    يوم السبت، سدد الفريق كرة واحدة فقط على المرمى ضد فريق سان خوسيه الذي لا يزال يحاول إيجاد أسلوبه. يبدو أن مارتينو لا يزال أمامه الكثير من العمل. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    الفائز: جوليان هول

    من قال أنه لا يمكنك الفوز بأي شيء مع الأطفال؟ في الحقيقة، من المنطقي أن يضع مايكل برادلي ثقته في الشباب لقيادة فريق نيويورك ريد بولز. بعد كل شيء، لقد أظهر مدى ثراء أكاديميتهم في الموسم الماضي بفوزه ببطولة MLS Next Pro. إنه يثق بهؤلاء اللاعبين بالفعل. 

    لكن ما لم يتوقعه أحد حقًا هو الدور الكبير الذي قد يلعبه عدد من المراهقين في بداية الموسم القوية. في الحقيقة، هول ليس لاعبًا مجهولًا. فهو يحظى بتقييم عالٍ منذ بعض الوقت، وهو مهاجم متعدد المواهب يقل قليلاً عن أفضل المواهب في نظام الشباب الأمريكي، لكنه بالتأكيد لاعب واعد للمستقبل. ومع ذلك، لا يبدأ اللاعبون البالغون من العمر 17 عامًا في خط الهجوم لفرق دوري MLS. لكن يبدو أن هذه ليست فرقة MLS عادية - وأن المدير الفني لا يهتم كثيرًا بالتقاليد. 

    لقد بدأ هول الآن في مباراتين وسجل ثلاثة أهداف في بداية الموسم، بما في ذلك هدف الفوز ضد نيو إنجلاند يوم السبت. برادلي لا يخترع العجلة من جديد. هول ليس موهبة فريدة من نوعها. لكنه شاب يثبت أنه قادر على الأداء على مستوى عالٍ. وهذا أمر جيد لفريق ريد بولز الذي لديه طموحات كبيرة. 

  • Phil NevilleGetty

    الخاسر: فيل نيفيل

    كان بداية الموسم متباينة بالنسبة لفريق تيمبرز. إنه فريق في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) ذو تراث عريق، وفريق محبوب للغاية وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وقد تمكن عادة من إيجاد طريقة للمنافسة. في العام الماضي، خاض الفريق الموسم بدون نجمه إيفاندر، وتأهل بصعوبة إلى التصفيات، وقدم أداءً جيدًا أمام سان دييغو في الدور الأول. لكن الموسم كان صعبًا لعدة أسباب. كان رحيل ديفيد أيالا خسارة كبيرة، ومع وجود كول باسيت فقط - وهو لاعب جيد لكنه ليس موهبة استثنائية في الدوري الأمريكي لكرة القدم - كبديل وحيد في خط الوسط، يبدو فريق تيمبرز قصيرًا بعض الشيء.

    كانت الأسبوع الأول مشجعًا، حيث تمكنوا من الفوز 3-2 على فريق كولومبوس المتقلب. لكن الأسبوع الماضي كان صعبًا للغاية. كولورادو مليء بالطموح تحت قيادة المدرب الجديد مات ويلز، لكنه لا يزال فريقًا شابًا يعتقد بورتلاند أنه سيحصد منه نقاطًا - حتى على أرضه. ومع ذلك، تعرض بورتلاند لهزيمة قاسية في ديكز سبورتنج جودز بارك في كولورادو، وأنهى المباراة بعشرة لاعبين. إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فإن تيمبرز فريق هامشي في التصفيات، ومن المرجح أن يفوز بنفس عدد المباريات التي يخسرها. لكن في مثل هذه المباريات - ضد الفرق المحيطة به - عليه ببساطة أن يحرز النقاط. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    الفائز: تيمو فيرنر

    من كان يعلم أن المهاجم المتميز يمكنه أيضًا تقديم المساعدة؟ عندما يكون في أفضل حالاته، يكون تيمو فيرنر آلة أهداف - في أكثر المساحات الهجومية خطورة من الجانب الأيسر، حيث تحول سرعته الأنماط البسيطة إلى فرص. لقد أظهر عبر عدة مواسم في الدوري الألماني أنه قادر على تجاوز علامة 20 هدفًا.

    ما لم نتوقعه هو أن يثبت وجوده من الجانب المقابل.

    في الحقيقة، بدا الأمر وكأنه ضربة حرة. كان سان خوسيه مسيطراً عندما دخل في الدقيقة 60، حتى لو كان أتلانتا قد سيطر على الكرة لفترات. تعرض الزوار مراراً وتكراراً للهجمات المرتدة، وورنر - الذي لم يحصل على دقائق لعب منتظمة في المواسم الأخيرة - تلقى تعليمات بسيطة: توسيع الملعب والركض نحو خط الدفاع المتراجع.

    وهذا ما فعله بالضبط، وإن كان من منطقة غير مألوفة. تحرك فيرنر عبر خط الهجوم لكنه قضى معظم الشوط في الجانب الأيمن، حيث تغلب مرارًا على مدافعه وقدم تمريرة رائعة لهدف سان خوسيه الثاني - الهدف الذي أنهى المباراة فعليًا. ستكون هناك صعوبات مع عودة الحدة. لكن هذا كان ظهورًا أوليًا مشجعًا للغاية.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    الخاسر: كولومبوس كرو

    يا للهول. كان من المتوقع أن يمر كولومبوس بمرحلة انتقالية صعبة بعض الشيء تحت قيادة مدربه الجديد هنريك ريدستروم. قل ما شئت عن فترة ويلفريد نانسي في سيلتيك، لكن المدرب السابق كان كولومبوس. هذه فرانشايز عريقة ذات تاريخ حافل، لكن الفرنسي كان عنصراً أساسياً في نجاحها على مدى السنوات القليلة الماضية. خسارته ثم خسارة مساعده الأول كانت ستجعل عام 2026 صعباً بالضرورة. كان فقدان النقاط أمراً لا مفر منه. 

    الخسارة 3-2 في المباراة الافتتاحية للموسم أمام بورتلاند على أرضه أمر يمكن تجاوزه. بروفيدنس بارك هو حصن، وسيكون السبب الوحيد الذي سيجعل بورتلاند يسبب أي ضرر هذا الموسم. لكن التعادل مع سبورتنج كيه سي؟ حتى خارج أرضه؟ هذا ليس جيدًا. لم يكن الكرو أقل شأنًا من منافسه، لكن سبورتنج كيه سي، الذي، لنكن صادقين، هو فريق سيئ للغاية، كان له لحظاته. 

    وعندما حان الوقت الحاسم، خذل المهاجم الباهظ الثمن وسام أبو علي الفريق، حيث أضاع ركلة جزاء حاسمة كانت ستمنحهم ثلاث نقاط. أنقذ هدف دييغو روسي في الدقيقة 82 نقطة واحدة، لكن أي شيء أكثر من ذلك كان سيكون مبالغًا فيه. المؤتمر الشرقي جيد جدًا جدًا. يبدو أن الكرو قد يواجه بعض الصعوبات. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    الفائز: جريج بيرهالتر

    كانت كرة بيرهالتر ممتعة للغاية العام الماضي. سجل فريق فاير العديد من الأهداف، لكنه استقبل أيضًا العديد من الأهداف. في بعض الأحيان، كان مشاهدتهم مثيرًا للغاية. وفي أحيان أخرى، كانوا يبدون ميؤوسًا منهم تمامًا. بدا الأمر وكأن مدربًا جديدًا انضم إلى فريق يعاني من العديد من العيوب، وحصل على مبلغ كبير من المال، وطُلب منه إيجاد حل. لم يكن ذلك ممتعًا على الإطلاق لمشجعي فريق فاير. لكنه بدا صائبًا. 

    لكن هذا العام، التوقعات أعلى قليلاً. 

    لقد أمضى هذا الفريق مزيدًا من الوقت معًا. يجب أن تعود الأمور إلى نصابها. كما أن بيرهالتر، بعد غيابه عن دوري MLS، ليس لديه أي أعذار. لقد انتهت فترات التكيف. وتبدو الأمور بالتأكيد أكثر وضوحًا. الخسارة 2-1 أمام هيوستن في ليلة الافتتاح ليست جيدة، لكن فريق Dynamo أعاد تنظيم صفوفه بشكل جيد في فترة ما بين الموسمين. وكان الفوز 3-0 على مونتريال في نهاية هذا الأسبوع أكثر إيجابية. إنها تلك المباريات، ضد منافسين ضعفاء، التي لا يمكن لفريق Fire أن يتحمل خسارة نقاط فيها إذا أراد أن يكون فريقًا قويًا في التصفيات هذا الموسم. إن تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق أضعف والتحكم في المباراة على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين لمدة 30 دقيقة ليس سيئًا على الإطلاق. 

