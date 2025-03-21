رئيس العروبة يخرج عن صمته .. رسالة إلى النصر في قضية رافع الرويلي وكواليس التعاقد مع عمر السومة

ماذا قال رئيس نادي العروبة؟!..

تحدث مونس الضوي، رئيس نادي العروبة، عن كواليس صفقة التعاقد مع المهاجم عمر السومة، أسطورة الأهلي سابقًا، إلى جانب قضية حارس مرمى الفريق رافع الرويلي.

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العروبة تعاقد مع السومة، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

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وبخصوص الرويلي.. النصر قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد "أهلية" مشاركة الحارس مع العروبة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين؛ بحجة امتلاكه عملًا حكوميًا آخر غير كرة القدم، بخلاف ما تنص عليه اللوائح.

وقاد الرويلي وقتها العروبة؛ للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (2-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.