سيرًا على خطى أسطورة بلاده، أثار أمجد عطوان، قائد منتخب العراق، جدلًا بعدما أحرز هدف "تأكيد الانتصار" على السودان، في مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، ماذا حدث؟
فيديو | بدأه إيتو وسبقه إليه السفاح .. نجم العراق يثير الجدل باحتفال شهير وسط دموع سودانية
العراق ينتزع انتصارًا مثيرًا على السودان
ولم يشفع الانضباط التكيتيكي الذي ظهر عليه منتخب السودان، في التحولات الهجومية، أمام خبرة أسود الرافدين، الذين حسموا النقاط الثلاث، بهدفين في الدقائق الأخيرة.
جراهام أرنولد انتصر بسلاح "البدلاء"، حيث أحرز مهند علي "ميمي" الهدف الأول للعراق في الدقيقة 81، ثم أتبعه أمجد عطوان بالهدف الثاني سريعًا بثلاث دقائق.
وضمن المنتخب العراقي المقعد الثاني في ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد الوصول للنقطة السادسة، إثر فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين (2-1).
في المقابل، تعثر منتخب السودان للمرة الثانية، بعد تعادله السلبي مع الجزائر في الجولة الأولى، ليبقى في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي "محاربو الصحراء" في الوصافة بـ4 نقاط.
أمجد عطوان .. واحتفال العجوز
ومع دخوله بديلًا، ليحمل شارة قيادة العراق، تمكن أمجد عطوان من إحراز الهدف الثاني، بتسديدة يمينية خاطفة على حدود منطقة الجزاء، لتستقر الكرة على يمين الحارس محمد أبوجا.
وأثار متوسط ميدان نادي زاخو، جدلًا باحتفاله بتسجيل الهدف، ليحتفل وكأنه رجل شيخ يسير بعصاه، في واقعة تعيد ذكريات الاحتفال الشهير لصامويل إيتو، في عام 2014.
إيتو .. وفن الرد على مورينيو في الملعب
في مارس 2014، كان الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، حديث العالم، بعدما سجل هدفًا مع فريقه تشيلسي في مرمى توتنهام، ليحتفل بانحناء في ظهره واضعًا يده عليه، ويسير ببطء كما لو كان شيخًا كبيرًا.
وجاء احتفال صامويل إيتو كردٍ على المدرب جوزيه مورينيو، والذي سخر من مهاجم برشلونة الأسبق، قبل المواجهة، قائلًا إنه لا يعرف هل يبلغ من العمر 32 أم 35 عامًا، حتى بلغت شهرة احتفال إيتو بأنه تم إدراجها في لعبة "فيفا 15".
- GOAL AR
السفاح فعلها قبل عطوان
ولم يكن أمجد عطوان، أول من عراقي يقلد احتفال إيتو الشهير، بل إن أسطورة الكرة العراقية، يونس محمود، سبقه في تأدية تلك الحركة.
واحتفل يونس محمود بطريقة "الشيخ" بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الشباك الإيرانية، خلال مباراة دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2015.
وسجل محمود الهدف الثاني لأسود الرافدين، ليحتفل بالقرب من مقاعد الجماهير العراقية، ويضع يده أسفل ظهره مع انحناءة وسير بطيء، كرد على المطالبات التي خرجت وقتها، إليه بالاعتزال رسميًا قبل البطولة الآسيوية، بسبب كبر سنه وضعف لياقته، وعدم قدرته على خدمة المنتخب فنيًا، علمًا بأنه حينها لم يكن مدرجًا في قائمة أي نادٍ.
دموع سودانية وخطأ تحكيمي فادح
ولعلّ أبرز لقطات المباراة، حول ظهور مشجعة سودانية، تذرف دمعًا بعد تسجيل هدف العراق الثاني الذي حسم النقاط الثلاث، بعدما امتد التعادل لما قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق.
من ناحية أخرى، أفاد المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر فضائية "أبوظبي الرياضية"، بوجود خطأ فادح من قِبل الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي أدار اللقاء، لعدم احتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح السودان في الدقيقة 75، بداعي خطأ لمسة يد على مصطفى سعدون، أثناء مواجهة كرة عرضية.
وقال شكر الله إن وضعية ذراع سعدون لم تكن طبيعية، بعد وضع اليد في الخلف، ما يعتبر وضع "تكبير للجسم"، وركلة جزاء لم تحتسب للسودان.
ما ينتظر العراق والسودان
ومن المقرر أن يختتم منتخب العراق مشواره في مرحلة المجموعات، بملاقاة الجزائر، الذي اكتسح البحرين بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة الثانية.
ويلتقي منتخب السودان بنظيره البحريني، في الجولة الثالثة والأخيرة، على أن تقام المباراتان، الثلاثاء المُقبل، لتضعان كلمة النهاية لدور المجموعات، قبل انطلاق منافسات ربع النهائي.
يذكر أن المنتخب العراقي قد حقق انتصارًا في الجولة الأولى، أمام البحرين، بثنائية جاءت عن طريق الحارس إبراهيم لطف الله - بالخطأ في مرماه - ومهند علي، في الدقيقتين 10 و25.