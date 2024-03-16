العبقرى الخفى عاد لليفربول!.. إدواردز أهم صفقة للريدز بعد يورجن كلوب

من هو مايكل إدواردز صانع الإنجازات فى عصر كلوب؟

تعرض فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد للصدمة بعد نجاح ليفربول فى إقناع مايكل إدواردز، بالعودة مجددًا إلى أنفيلد.

وتم الإعلان رسميًا عن تعيين مايكل إدواردز، رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادى ليفربول، ويعلم الجميع مساهمات إدواردز، مع يورجن كلوب والتى تسببت فى نجاح الريدز بالسنوات الأخيرة.

ومع إعلان كلوب، عن نيته الرحيل بنهاية الموسم، فإن شريكه السابق بلا شك أهم صفقة لملاك ليفربول هذا العام، وتم تكليف إدواردز، بالمهمة الأكثر صعوبة في كرة القدم وهى العثور على خليفة لكلوب، الذي وصفه سابقًا بأنه "القائد الذي سيذكره ليفربول إلى الأبد".

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وعندما يتعلق الأمر بالقرارات الكبيرة نادراً ما يخطئ إدواردز، ونجاحه السابق في آنفيلد هو السبب الذي يجعل مشجعي ليفربول الآن أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل النادى.