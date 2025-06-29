العاصفة كادت أن تكلفه المباراة .. تشيلسي ينجو من مواجهة مجنونة أمام بنفيكا بمونديال الأندية!

تغلب فريق البلوز على تأخير دام قرابة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، وسجل ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي ليحجز مكانه في ربع النهائي.

تأهل فريق تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على العملاق البرتغالي بنفيكا 4-1 يوم السبت في دور الـ16 من المسابقة. تغلب البلوز على تأخير شديد في الطقس استمر قرابة ساعتين وأدى إلى توقف المباراة لمدة ساعة و57 دقيقة ليضمن مكانه في الدور التالي، مسجلاً ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي.

سجل القائد والظهير ريس جيمس هدف التقدم من ركلة حرة رائعة في الشوط الثاني، ليضع فريقه على طريق الفوز السريع والسهل. لكن في الدقيقة 86 من المباراة، أوقف مسؤولو الفيفا المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد عدة تأخيرات، استأنفت المباراة بعد أن أمضى اللاعبون أكثر من الوقت الأصلي في غرف الملابس.

عند العودة، استغل بنفيكا فرصته وتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع بركلة جزاء من أنخيل دي ماريا، هدفه الرابع في البطولة. تم احتساب مخالفة لمالو جوستو لمسه الكرة بيده قبل دقائق من نهاية المباراة، وتقدم الأرجنتيني الأسطوري لتسجيل هدف التعادل، مما أجبر الفريقين على خوض الوقت الإضافي.

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لكن الوقت الإضافي كان من نصيب تشيلسي.

بعد دقيقتين فقط، حصل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا على بطاقة صفراء ثانية، وتقلص عدد لاعبي النادي البرتغالي إلى 10 لاعبين. من هناك، شن ماريسكا ضغطًا شديدًا، مما أدى إلى تسجيل ثلاثة أهداف لينتهي اللقاء.

سجل كريستوفر نكونكو هدف الفوز في الدقيقة 108، ليصبح النتيجة 2-1، محرزًا هدفًا بقيمة 13.1 مليون دولار بسبب الجائزة الكبيرة للمسابقة، مما أكسب الفريق اللندني ربحًا كبيرًا بالتأهل إلى الدور التالي. ثم سجل بيدرو نيتو هدفًا ثانيًا، تلاه كيرنان ديوسبري-هول في الدقائق الأخيرة.

تغلب البلوز على تأخير طويل وتعادل مفاجئ في الدقائق الأخيرة ليضمنوا تأهلهم في البطولة، حيث سيواجهون الآن بالميراس واللاعب البرازيلي الشاب إستيفاو في مباراة مباشرة قبل أن ينضم إليهم بشكل دائم بعد انتهاء البطولة. لكنهم سيضطرون إلى خوض المباراة بدون لاعب الوسط مويسيس كايسيدو، الذي حصل على بطاقته الصفراء الثانية في كأس العالم للأندية، وسيتم إيقافه بسبب تراكم البطاقات في المباراة المقبلة.