Goal.com
مباشر
Grafica Dimarco InterCalciomercato
Leonardo Gualano و هيثم محمد

الظهير الأفضل في العالم؟ ديماركو يقترب من رقم قياسي خاص ويحطم أسطورة آرسنال

لعب فيديريكو ديماركو دوراً حاسماً في الفوز على ملعب ليتشي

فوز ليواصل الفريق طيرانه ويحكم قبضته على صدارة الترتيب التي تبدو الآن في متناول اليد. إنتر يغزو ملعب ليتشي ويحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، والثالث عشر في آخر أربعة عشر مباراة لعبها.

سجل رائع، وقبل كل شيء، وتيرة لا يبدو أن أي منافس قادر على مواكبتها حتى الآن. في ملعب فيا ديل ماري، كان من الضروري التحلي بالكثير من الصبر لكسر الحائط الذي أقامه فريق سالنتو، ومرة أخرى، كان فيديريكو ديماركو هو من قام بدور المهاجم.

  • هدف ملغى

    في الواقع، في فيا ديل ماري، وجد ديماركو طريقه إلى الشباك في بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 51، عندما كان النتيجة لا تزال 0-0.

    كان لاعب النيرازوري ماهرًا في الدخول إلى منطقة الجيالوروسا ودفع الكرة التي مررها له ماركوس تورام إلى شباك فلاديميرو فالكوني، لكن الحكم جانلوكا مانيانييلو ألغى الهدف بسبب تسلل المهاجم الفرنسي.

    ومع ذلك، تمكن ديماركو من التأثير على النتيجة النهائية، حيث كان له دور حاسم في الموقفين اللذين أديا إلى تسجيل هدفي النيرازوري.

    • إعلان
  • Dimarco Inter NapoliGetty Images

    الركنيات سلاح ديماركو الخاص

    من المعروف أن قدم ديماركو اليسرى هي منذ فترة طويلة واحدة من أخطر الأسلحة المتاحة لكريستيان كيفو، لكن قدم الظهير الأيسر للإنتر تصبح قاتلة عندما يتعلق الأمر بالركلات الركنية.

    من ركلة ركنية سددها في الدقيقة 75، سجل هنريك مخيتاريان الهدف الأول. لم تكن تمريرة حقيقية، لأن الكرة انحرفت قبل أن تصل إلى قدم الأرميني، لكن مسار الكرة الذي رسمه ديماركو كان مثالياً ولم يستطع دفاع الجيالوروسي قراءته.

    في الدقيقة 82، تكرر الأمر، ولكن هذه المرة من الزاوية المقابلة وكانت هذه المرة تمريرة حاسمة: استغل مانويل أكانجي التمريرة الرائعة التي سددها لاعب إنتر من الخارج وسددها برأسه في المرمى، ولم يترك أي فرصة لفالكوني، ليحسم المباراة نهائياً.

    لقد سجل بالفعل ست تمريرات حاسمة مباشرة من ركنية، بالإضافة إلى الثماني التي سجلها من اللعب.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • خطوات كبيرة نحو الرقم القياسي

    تسديدة ديماركو في فيا ديل ماري كانت التمريرة الحاسمة الرابعة عشرة له في الدوري. الخامسة عشرة حسب رأي الكثيرين، نظراً لأن هناك تمريرة أخرى ضد بولونيا.

    مهما كان الأمر، فهذه أرقام استثنائية وسرعة قياسية. منذ أن بدأ تسجيل إحصائيات التمريرات الحاسمة، كان أليخاندرو جوميز هو الأفضل في موسم 2019-2020.

    في ذلك الوقت، كان المهاجم الأرجنتيني يرتدي قميص أتالانتا ووصل إلى 16 تمريرة حاسمة في نهاية البطولة. وبالتالي، فإن ديماركو يتأخر بفارق 2 (أو 1) عن الرقم القياسي التاريخي الذي سيجعله "ملك التمريرات الحاسمة في الدوري الإيطالي"، في حين أن البطولة لم تصل إلا إلى الجولة السادسة والعشرين.

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    أرقام الأيام الأخيرة

    حقق ديماركو أداءً عالياً للغاية خلال هذا الموسم، لكن الفضل الأكبر يعود إليه في استمراره في تحسين أدائه باستمرار، حتى أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في إنتر. لقد كان له دور كبير في سلسلة الانتصارات التي سمحت لفريق ميلانو بالصعود إلى القمة وتوديع المنافسين. إذا أخذنا في الاعتبار الأيام الأخيرة فقط، فقد قدم لفريقه ثمانية تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا.

    أرقام مذهلة، وحتى في هذه الحالة، قياسية: ففي الواقع، لم يسبق لأي مدافع في آخر عشرين موسمًا من الدوري الإيطالي أن نجح في تقديم تمريرات حاسمة في خمس مباريات متتالية.

    وعلى الصعيد الجماعي، ساهم ديماركو بأسيست هدف أكانجي البارحة في جعل إنتر أكثر فريق في أوروبا يسجل من الركنيات، 15 هدفًا، ليتخطى آرسنال صاحب ال14، والذي يضرب به المثل هذا الموسم تحديدًا في الكرات الثابتة والتسجيل من ركلة الزاوية.

    نمو هائل جعله أحد أكثر اللاعبين الخارجيين حسمًا في أوروبا، وإذا كان إنتر يستمتع به بالفعل، فلا بد أن هذا خبر سار أيضًا لجينارو جاتوزو في ضوء المباريات الفاصلة التي ستحدد المتأهلين إلى كأس العالم القادمة.

دوري أبطال أوروبا
إنتر crest
إنتر
إنتر
بودو / جليمت crest
بودو / جليمت
بودو/جليمت
الدوري الإيطالي
كومو crest
كومو
كومو
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
0