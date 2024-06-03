"الطريق إلى السادسة عشر بدأ!" .. نجوم ريال مدريد يرحبون بكيليان مبابي بـ"القلوب والأفضل في العالم"

كيف تفاعل نجوم ريال مدريد مع صفقة كيليان مبابي؟..

تفاعل نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد "الحاليين والسابقين"، مع انضمام المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

مبابي البالغ من العمر 25 سنة، رحل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، دون الكشف عن هوية فريقه الجديد؛ قبل أن يعلن ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، التعاقد معه بشكل رسمي.

وبانضمام المهاجم الفرنسي الكبير، تتواصل الأفراح المدريدية في عام 2024؛ حيث كان الفريق الأول لكرة القدم، قد توّج بثلاثية "الدوري الإسباني، السوبر المحلي وأبطال أوروبا".

ويبدو أن نجوم ريال مدريد، يرون أن تحقيق البطولات مع مبابي، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا، سيكون أسهل بكثير؛ وهو ما ظهر في ردود أفعالهم على الصفقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، ردود أفعال نجوم ريال مدريد "الحاليين والسابقين"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان صفقة كيليان مبابي..